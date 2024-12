Na caça ao líder Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen superou o Augsburg por 2 a 0 na SGL Arena, em Augsburgo (ALE), pela 14ª rodada da Bundesliga. Ainda na primeira etapa, Terrier e Wirtz anotaram os gols do triunfo dos Onze da Fábrica fora de casa.

Com o triunfo, os comandados de Xabi Alonso foram a 29 pontos, ultrapassando momentaneamente o Eintracht Frankfurt e ficando a apenas quatro dos bávaros. Os donos da casa, por sua vez, estacionaram em 13º, com 16, mas ainda mantiveram distância considerável para a zona do rebaixamento.

👀 COMO FOI O JOGO?

Na primeira etapa, o Leverkusen exerceu domínio sem demora e inaugurou o marcador aos 14 minutos. Xhaka lançou Frimpong no fundo direito, o ala cruzou na entrada da área, Tella puxou a marcação e Terrier bateu colocado para balançar as redes. Minutos depois, em resposta dos mandantes, Wolf cobrou falta na área e Schlotterbeck testou por cima do goleiro Hradecky, mas o gol foi anulado por impedimento.

O confronto morno ganhou mais um número no placar quando Tella, no trabalho de pivô, acionou Wirtz. O meio-campista limpou a marcação e bateu cruzado, firme, superando Labrovic para ampliar a vantagem e fechar as contas de um triunfo tranquilo para o Bayer.

🔮 O QUE VEM POR AÍ?

Após uma semana de descanso, o Leverkusen volta a campo no sábado (21), recebendo o Freiburg na BayArena às 14h30 (de Brasília). Um pouco mais cedo, às 11h30, o Augsburg visita o Holsten Kiel no norte da Alemanha. Os dois jogos são válidos pela 15ª rodada do Campeonato Alemão.

Wirtz e Terrier anotaram os gols do Bayer Leverkusen sobre o Augsburg (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Augsburg 0x2 Bayer Leverkusen

14ª rodada - Bundesliga

📆 Data e horário: sábado, 14 de dezembro de 2024, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: SGL Arena, em Augsburgo (ALE)

🥅 Gols: Martin Terrier (LEV - 14' 1T); Florian Wirtz (LEV - 40' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Frank Onyeka, Jeffrey Gouweleeuw e Phillip Tietz (AUG)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

AUGSBURG (Técnico: Jess Thorup)

Nediljko Labrovic; Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw e Keven Schlotterbeck; Kristijan Jakic; Marius Wolf, Dimitris Giannoulis (Henri Koudossou), Frank Onyeka (Steve Mounié) e Arne Maier (Mert Komur); Samuel Essende (Ruben Vargas) e Phillip Tietz (Alexis Claude-Maurice)

BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Xabi Alonso)

Lukas Hradecky; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah e Piero Hincapié; Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Robert Andrich (Exequiel Palacios) e Álex Grimaldo; Martin Terrier (Patrik Schick) e Florian Wirtz; Nathan Tella (Aleix García)

🕴️ ARBITRAGEM

🕴️ Árbitro: Felix Zwayer

🚩 Auxiliares: Robert Kempter e Christian Dietz

4️⃣ Quarto árbitro: Wolfgang Haslberger

📺 VAR: Benjamin Cortus e Christian Fischer

