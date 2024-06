Lesão de Lewandowski preocupa seleção polonesa antes da estreia na Eurocopa

Lewandowski se tornou uma preocupação polonesa para a estreia na Eurocopa. (Foto: AFP)







Publicada em 10/06/2024

Grande estrela da Polônia na Eurocopa 2024, Robert Lewandowski se lesionou no último compromisso com a seleção e virou uma preocupação para a estreia no torneio. Durante o primeiro tempo da vitória diante da Turquia, por 2 a 1, o camisa nove do Barcelona sentiu 'uma pontada no músculo', de acordo com o portal espanhol SPORT.

Aos 32 minutos de duelo, Lewandowski acusou uma pontada no músculo. Substituído pelo camisa 26, Urbanski, o atacante saiu de campo andando, mas visivelmente preocupado com a gravidade da situação, afinal, a Polônia estreará na Euro daqui a seis dias, diante da Holanda.

A grande questão é que o problema de Lewandowski não é único: além do camisa nove, Swiderski, companheiro de ataque, também se lesionou no jogo contra a Turquia. O irônico é que o camisa sete sentiu a lesão durante a comemoração do gol que abriu o placar no confronto. Se trata de uma dor de cabeça completa: ao comandante Michal Probierz, o único camisa nove 'de ofício' restante no elenco é Piatek, atacante ex-Milan e que hoje em dia atua no Basakhsehir, do futebol turco.

As informações sobre a lesão do astro do Barcelona ainda não foram totalmente confirmadas, porém, Lewandowski saiu do gramado afirmando que 'alguma coisa doía', e algumas imagens apontadas por jornalistas registraram o jogador com uma bolsa de gelo na região do bíceps fêmural. Do outro lado, Swiderski, que saiu de campo chorando, passará por ressonância magnética para identificar a gravidade da lesão.

Vale lembrar que a Eurocopa permite, em casos de lesão, a troca de um jogador na lista de convocados para o torneio.

