Lenda italiana critica Lamine Yamal: ‘marca poucos gols’

Lenda da Roma, Francesco Totti chamou atenção ao comentar sobre o futebol espanhol em uma entrevista ao podcast “Viva El Futbol!”. O ex-jogador criticou o jovem Lamine Yamal, de 17 anos, por marcar poucos gols e questionou as comparações com Messi. Além disso, o ex-jogador comentou sobre o desejo de ver Carlo Ancelotti no comando técnico da equipe grená.

Com 25 anos dedicados à Roma, Totti analisou o cenário do futebol europeu no podcast “Viva El Futbol!” e destacou a Espanha. Embora reconheça o talento de Lamine Yamal, promessa do Barcelona, ele acredita que o jovem ainda não atingiu sua plena maturidade como jogador e o criticou pela falta de gols:

- Ele (Lamine Yamal) ainda marca poucos gols. Ele é muito forte, ele voou na Euro… Ele parecia estar voando, então ele caiu um pouco. Ele é muito bom, mas ele ainda marca poucos gols — declarou Totti, em entrevista ao podcast.

Lamine Yamal comemora golaço pelo Barcelona (Foto: Fadel Senna/AFP)

A fase recente de Yamal reforça a análise de Totti. O jovem do Barcelona está em uma seca na temporada e não marca há cinco jogos, desde a goleada por 5 a 0 sobre o Valencia, em 6 de fevereiro.

Totti não parou em Barcelona e comentou sobre o Real Madrid

Após comentar sobre a estrela do Barcelona, Totti também falou sobre o seu rival, Real Madrid. Dessa vez, o italiano não poupou elogios a Carlo Ancelotti, classificando-o como o melhor treinador do mundo. Durante a entrevista, o ex-jogador destacou a capacidade do técnico do Real Madrid em extrair o melhor de seus jogadores e conquistar títulos.

Para Totti, o técnico do Real Madrid está em um patamar acima dos demais e é amplamente admirado no futebol. O ídolo da Roma enfatizou que um treinador deve ser, antes de tudo, bom em gerenciar jogadores, e foi criticou a Roma, afirmando que o time está acostumado com treinadores “medíocres”:

- Ancelotti é o melhor do mundo, se você falar com os jogadores, todos o querem. Mourinho é o número um, ele ganhou tudo, mas do que estamos falando? Se eu fosse o técnico da Roma, eu chamaria Ancelotti. - disse a lenda do Roma