Lenda francesa fala sobre Mbappé: ‘Não peçam para ele jogar como Messi’

A primeira temporada de Mbappé no Real Madrid foi um sucesso - pelo menos no quesito individual. O francês fez 43 gols em todas as competições, 31 só em La Liga, o que lhe rendeu a Chuteira de Ouro de 2024/25. O clube, contudo, não teve sucesso no âmbito coletivo. Foi eliminado da Champions League nas quartas de final e perdeu todos os títulos nacionais para o Barcelona. Para Platini, ídolo francês e ex-presidente da Uefa, a culpa não é de Kylian Mbappé.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (27), o ex-jogador rasgou elogios a Mbappé e disse que não se pode pedir para ele jogar armando o time.

— Ele é um cara fenomenal, marcou 43 gols, ganhou a Chuteira de Ouro e é o melhor goleador da Europa. Isso significa que foi muito bom, ainda mais jogando em um time que não funcionou bem e que está envelhecendo. Ele é um goleador e faz gols, mas não peçam que jogue como Messi, como Modric ou Zidane, ou como Platini. Ele é um atacante.

Mbappé joga como ponta esquerda ou atacante, mas não tem as características de um playmaker como Neymar, por exemplo. Dessa maneira, Michel Platini pensa que o jogador do Real Madrid deve se concentrar em fazer gols, e se preocupar menos com a marcação. A lenda ainda mandou um recado para Xabi Alonso, novo treinador dos Merengues.

— Não entendo no que os novos treinadores pensam hoje em dia, ele marca gols e isso é o mais importante. Depois, você tem que ter uma coisa clara: ou constrói um time centrado nele ou constrói um time e faz com que ele jogue bem dentro desse time. E isso é difícil.

Platini é um dos maiores jogadores da história da França. Contemporâneo de Zico, o meia-atacante soma mais de 350 gols na carreira, é ídolo na Juventus e já venceu a Bola de Ouro três vezes. Ele foi presidente da Uefa entre 2007 e 2015.

Elogiado por Platini, Mbappé foi eleito o melhor do Real Madrid

Compatriota de Platini, Mbappé teve uma estreia impressionante pelo Real Madrid. Além de conquistar o carinho da torcida e o prêmio de melhor jogador da temporada, o francês também levou para casa a Chuteira de Ouro como artilheiro das ligas europeias e o Pichichi, prêmio concedido ao maior goleador do Campeonato Espanhol.

Compatriota de Platini, Kylian Mbappé comemora gol pelo Real Madrid diante do Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

— É um grande prazer. Acho que é um bom momento para mim, então quero agradecer a todos os madridistas e a todos que votaram em mim. Esta foi minha primeira temporada na Espanha, uma nova experiência para mim como jogador e como homem, então estou muito feliz de estar aqui no Real Madrid. Tive que me adaptar ao time, ao país, com um novo idioma, uma nova cultura. Agora, olhando para trás, me sinto muito bem no clube, no time, na cidade, no país, e isso se reflete em campo — disse o atacante após receber o prêmio.

