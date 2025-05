Vini Jr e Mbappé juntos? Xabi Alonso tem ideia sobre utilização da dupla

Nesta segunda-feira (26), Xabi Alonso foi apresentado oficialmente ao Real Madrid em coletiva de imprensa em Valdebebas. O clube preparou uma cerimônia um dia depois do anúncio oficial da chegada do espanhol para introduzi-lo a sócios do Real e mandatários, assim como o presidente Florentino Pérez. Na apresentação, Xabi Alonso deixou clara sua opinião sobre a utilização de Kylian Mbappé e Vini Jr juntos no time titular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— É uma sorte que tenhamos jogadores desse nível. Não apenas Kylian ou Vinicius, mas vários outros. Eles são diferenciados, fazem a diferença e temos que tirar tudo o que eles têm para oferecer. Tenho ideias. Ainda há tempo até nos reunirmos com eles. Mas, para mim, é muito importante essa comunicação sobre o que queremos. São jogadores de alto nível e essa é a tarefa que me cabe — analisou Xabi Alonso.

continua após a publicidade

Xabi terá como comandados nomes como Vini Jr, Mbappé e Bellingham, e chega com a missão de repetir o sucesso que teve no Leverkusen. Na Alemanha, o espanhol conseguiu a conquista inédita da Bundesliga em 2023/24, bem como a dobradinha com a Copa da Alemanha, e planeja refazer a trajetória positiva.

O contrato do espanhol com o Real Madrid terá duração até o fim do primeiro semestre de 2028. A estreia será no dia 18 de junho, às 16h (de Brasília), em duelo com o Al-Hilal (SAU), pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Os Merengues estão no grupo H, completado por Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT).

continua após a publicidade

Números de Mbappé e Vini Jr no Real Madrid, agora comandado por Xabi Alonso

Agora treinado por Xabi Alonso, Kylian Mbappé celebra gol junto de Vini Jr em Manchester City x Real Madrid (Foto: Oli Scarff/AFP)

Vini Jr e Mbappé atuaram juntos por 26 rodadas em La Liga. Mbappé ainda ganhou a Chuteira de Ouro da Europa após fazer 31 gols no Campeonato Espanhol. Veja os números totais da dupla atuando junta, segundo o Sofascore:

46 jogos 29V-5E-12D 66.7% aproveitamento 33 gols de Mbappé 21 gols de Vinícius Júnior

Xabi Alonso tem a missão de encaixar o Real Madrid com Vini Jr e Mbappé para melhorar o desempenho coletivo da equipe na próxima temporada. Nesta, o clube perdeu três títulos para o Barcelona - a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e La Liga. Na Champions, o Real foi eliminado para o Arsenal nas quartas de final da competição.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.