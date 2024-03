Lenda do Manchester United dispara críticas contra Halaand e faz comparação pesada: ‘Muito ruim’

Haaland recebe críticas após desempenho recente (DARREN STAPLES / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 18:01 • Manchester (ING)

Um dos principais atacante do futebol na atualiadade, Erling Haaland vem sofrendo por conta da fase vivida. Entre as críticas sofridas, fica marcada a de Roy Keane, lenda do Manchester United, rival do City.

Durante um programa da Sky Sports, o ex-meio-campista não poupou as palavras ao camisa 9 norueguês. Keane comparou o atacante com um jogador da League Two, a quarta divisão da Inglaterra.

➡️ Haaland perde chance clara em clássico na Premier League, e web não perdoa: ‘Some em jogo grande’

- Os níveis de seu jogo são muito ruins. Em termos de ataque, ele é o melhor do mundo, mas seu jogo geral é muito ruim. Ele é quase como um jogador da League Two - declarou.

Neste domingo (31), Manchester City enfrentou o Arsenal, pelo clássico da Premier League, e Haaland desperdiçou uma grande chance na pequena área, cara a cara com Raya, goleiro dos Gunners, e recebeu duras críticas por conta do baixo poder de decisão em grandes jogos.

A atual fase do atacante não é das melhores, aumentando um jejum. Nas últimas cinco partidas, Haaland não participou de nenhum gol, juntando Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e os amistosos pela seleção norueguesa, sendo esta a pior a marca do jogador desde 2018.

O Manchester City volta a campo na próxima quarta-feira (3), a partir das 16h15 (de Brasília), contra Aston Villa, pela 31ª rodada da Premier League, com o craque em campo.

FUT INTERNACIONAL