Haaland disputa bola com Gabriel Magalhães na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 15:13 • Manchester (ING)

Em clássico válido pela 30ª rodada da Premier League, entre Manchester City e Arsenal, Haaland protagonizou um dos principais lances da partida. Já aos 38 minutos do segundo tempo, o norueguês pegou sobra livre na área, mas acabou furando, e desperdiçou a melhor chance do empate sem gols entre os rivais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Torcedores brasileiros e ingleses não perdoaram a oportunidade perdida pelo craque dos Citizens, e brincaram com a situação. Confira com o Lance! algumas das reações e brincadeiras com o Cometa.

Haaland já enfrentam um jejum incômodo para além da Premier League. Somando partidas da liga com amistosos da Noruega e um compromisso pela FA Cup, o centroavante já não participa de um gol há cinco jogos. Esta é a pior marca do craque desde 2018.

Agora, os Citizens voltam a campo com a estrela nórdica na quarta-feira (3). Às 16h15 (horário de Brasília), o time comandado por Pep Guardiola recebe o Aston Villa no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Haaland e companheiros lamentam empate na Premier League (Photo by Darren Staples / AFP)