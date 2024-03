Klopp comemora vitória do Liverpool na Premier League (Foto: Oli Scarff / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 14:51 • Londres (ING)

A rodada deste domingo (31) na Premier League foi de muita emoção e jogos de qualidade. Encerrando a 30ª jornada, Liverpool, Arsenal e Manchester City, em acirrada corrida pelo título, entraram em campo. Confira com o Lance! o resumo do dia na Inglaterra.

⚽ LIVERPOOL 2x1 BRIGHTON

Os Reds de Jürgen Klopp jogaram mais cedo, empurrando a pressão para os rivais, mas saíram atrás no placar, com um lindo gol de Welbeck, antes dos dois minutos de partida. Porém, ainda na etapa inicial, Luis Díaz deixou tudo igual, e no segundo tempo, Salah recebeu passe de Mac Allister e balançou as redes de Anfield, chegando a 16 gols na liga.

⚽ MANCHESTER CITY 0x0 ARSENAL

O clássico dominical ficou por conta de Manchester City e Arsenal. Com claras estratégias, Guardiola e Arteta se inibiram, e em um jogo mais morno do que o comum, os dois times não saíram do zero. Ainda assim, chances foram criadas, com Gabriel Jesus tendo as melhores pelo lado londrino, enquanto Haaland teve oportunidade no fim, mas acabou furando.

Em resultado, o Liverpool arrancou e é líder de forma isolada, com 67 pontos. O Arsenal vem logo atrás, com 65, enquanto o City alcançou 64.