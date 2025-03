Hansi Flick define a renovação de Szczesny no Barcelona

Contratado de última hora para substituir o lesionado Ter Stegen na temporada, o polônes Wojciech Szczesny teve sua renovação aprovada no Barcelona. O goleiro vem convencendo o técnico Hansi Flick de que pode ser útil a longo prazo.

Informações do "Mundo Deportivo" indicam que o treinador já deu o sinal verde para a diretoria estender o contrato com o jogador. Seu vínculo é válido até o fim da atual temporada, em junho. Além de Hansi Flick, o diretor esportivo e ex-jogador, Deco, também vê com bons olhos a renovação de Szczesny no Barcelona.

Atualmente com 34 anos, Szczesny completará 35 anos em abril. Titular desde a lesão de Ter Stegen, que não volta mais na temproada, o polônes disputou 15 jogos, sendo oito sem sofrer gols. Vale reforçar também que ele ainda não perdeu uma partida sequer.

Agora cotado para uma renovação com o Barcelona, Szczesny estava sem clube. Recentemente, se declarou ao clube e disse estar "aberto a tudo" em relação ao futuro.