Apesar das expectativas para um retorno nesta quarta-feira (7), o meio-campista Jorginho, que já assinou pré-contrato com o Flamengo, será desfalque do Arsenal contra o PSG pela semifinal da Champions League. O jogo acontece às 16h (de Brasília) no Parque dos Príncipes, na França. O ítalo-brasileiro se recupera de lesão no tórax, que aconteceu no dia no dia 12 de abril, no empate da equipe de Londres com o Brentford pela Premier League.

Nesta quarta-feira (7), o Arsenal divulgou em seu site oficial um boletim com atualizações de seus jogadores para a partida contra o Paris Saint-Germain pela semifinal da Champions, que será disputada em Paris, na França. Dentre os atletas, Jorginho ainda aparece como desfalque para a equipe londrina. Veja o trecho do boletim que fala de Jorginho:

— Thomas Partey está disponível novamente após ter perdido o jogo de ida por suspensão, assim como Neto, que não pôde enfrentar seu clube de origem no fim de semana. Jorginho continua fora devido a um problema abdominal, mas Kai Havertz, Gabriel (posteriores da coxa), Gabriel Jesus e Takehiro Tomiyasu (joelhos) ainda são desfalques de longo prazo.

O Arsenal trabalhava com a expectativa de ter Jorginho de volta para a partida da semifinal da Champions, mas o meio-campista não se recuperou a tempo, e Arteta não o terá à disposição para o confronto decisivo.

Jorginho já assinou pré-contrato com o Flamengo

Jorginho em ação pelo Arsenal na Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

A novela entre Jorginho e Flamengo caminha para um final feliz. Afinal, o meio-campista assinou um pré-contrato com o clube carioca. As partes chegaram a um acordo por um compromisso de três anos. A ideia da comissão técnica rubro-negra é contar com o jogador ítalo-brasileiro para o Mundial de Clubes. A estreia da equipe carioca será no dia 16 de junho.

Segundo o "Ge", Jorginho se apresentará ao Flamengo logo após a realização do seu casamento, marcado para o dia 2 do próximo mês. Assim, daria tempo de ficar à disposição do técnico Filipe Luís para a competição nos Estados Unidos.