Lenda da Argentina elege líder após saída de Messi e avalia elenco antes da Copa

Lenda da Argentina, Sergio Goycochea elegeu o líder da Albiceleste após a saída de Lionel Messi ao fim da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-goleiro acredita que o futuro protagonista já está dentro do elenco comandado por Scaloni.

- Eu acredito que, se o Dibu continuar na seleção — porque ele também disse que, se conquistasse o bicampeonato, iria se retirar da seleção —, mas se isso não acontecer ou se essa decisão de seguir na seleção for repensada, mesmo que a Argentina seja campeã, me parece que ele é um dos nomes que vai permanecer, liderando o próximo ciclo quando o Messi já não estiver mais.

Sergio Goycochea seguiu elogiando Dibu Martínez e enxerga o goleiro como uma referência para os jovens da Argentina. O finalista da Copa do Mundo de 1990 também não poupou elogios e destacou as qualidades do jogador.

- O impacto de Diego Martínez tem duas questões. Uma é a diretamente esportiva: o quão decisivo ele foi na conquista da Copa América de 2021, da Copa América de 2024 e, obviamente, da Copa do Mundo de 2022. E depois porque, bom, ele é um goleiro que tem muito carisma. Ele tem muita personalidade, é muito importante para a equipe, não apenas pelo que defende, mas pelo que transmite no aspecto anímico. Então, me parece que esse é o grande impacto que ele alcançou como referência. Digo, quando alguém vai assistir a uma partida da Argentina, a camisa do Messi, obviamente, sempre aparece; em algum momento, também a do Di María; e agora começou a aparecer gente com a camisa do Dibu. Ou seja, isso também marca o impacto, não é?

Na sequência, Goycochea avaliou o elenco da Argentina e analisou as saídas de grandes nomes da Europa para os Estados Unidos e América do Sul. Do último ciclo para cá, Messi e De Paul foram atuar nos Estados Unidos, enquanto Leandro Paredes retornou à Argentina.

- Pegando os casos de Messi, De Paul e Paredes, eu acredito que, neste momento da carreira, não prejudica o Messi jogar na MLS, que muitos classificam como uma liga menor em comparação ou em relação às ligas europeias. No caso do De Paul, pela intensidade com que joga e pelo que o seu jogo representa, ele não mudou isso. Se a gente percorre as partidas que o Inter Miami disputa, vê que a explosão, a agressividade e a continuidade que ele imprime ao jogo, assim como o esforço físico, segue lá. Então, me parece que isso não é um problema. E quanto ao Paredes, eu diria que o futebol argentino não é fácil. Depois podemos discutir se é uma grande liga ou não, mas me parece que é preciso ver o copo meio cheio. O ponto positivo é que aqui, na Liga Argentina, ele está jogando todos os domingos, algo que talvez ele não tivesse na Roma, não tinha essa continuidade.

A Copa do Mundo de 2026 deve representar a despedida de Lionel Messi da Argentina, embora Paredes e De Paul ainda tenham condições de disputar mais um Mundial. No entanto, o torneio pode servir como uma transição de diversos dos nomes campeões em 2022 para jovens que pedem passagem na seleção.

