Ex-Real Madrid e 'queridinho' de Mourinho é anunciado em time de Messi

Sergio Reguilon terá a missão de substituir Reguilon
O Inter Miami apresentou oficialmente Sergio Reguilón nesta terça-feira, um mês após o anúncio da contratação. Livre no mercado desde o fim do contrato com o Tottenham, o lateral-esquerdo espanhol assinou vínculo até dezembro de 2027 e passa a integrar o elenco que tem Lionel Messi como principal estrela.
Revelado pelo Real Madrid, Reguilón estreou no time principal em outubro de 2018, em duelo da Liga dos Campeões contra o CSKA Moscou, e pouco depois fez sua primeira partida por La Liga. Sem espaço, pois brigava pela titularidade com Marcelo, foi emprestado ao Sevilla, onde conseguiu ter mais minutos na carreira.
Em setembro de 2020, foi negociado com o Tottenham, onde viveu seu período mais longo como titular em alto nível. Ao todo, disputou 86 partidas pela Premier League, com dois gols marcados. Nas últimas três temporadas, porém, perdeu espaço e passou por empréstimos a Manchester United, Atlético de Madrid e Brentford, sem conseguir se firmar de maneira definitiva.
Durante sua passagem pelo Tottenham, Reguilón também protagonizou uma história curiosa envolvendo José Mourinho. O lateral revelou que recebeu um leitão assado de presente do treinador português no dia de Natal, quando estava sozinho na Inglaterra. Segundo o espanhol, Mourinho fez questão de demonstrar atenção fora de campo e explicou o gesto ao dizer que sabia que o jogador passaria a data sem companhia.
Ao longo da carreira, Reguilón acumulou experiências ao lado de nomes como Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modric, Harry Kane, Heung-min Son e Luis Suárez, ampliando um currículo marcado por elencos estrelados.
Agora, no Inter Miami, o espanhol volta a dividir o dia a dia com craques globais, desta vez ao lado de Messi. A chegada acontece em um contexto de reformulação pontual do elenco, que já conta com veteranos experientes e jovens em ascensão.
Reguilon chega para substituir Jordi Alba
No clube norte-americano, Reguilón terá concorrência direta em uma posição ocupada por Jordi Alba, um dos jogadores mais influentes da equipe desde a chegada de Messi. O espanhol desembarca sabendo que a disputa por minutos será intensa e que o desempenho imediato pode ser determinante para ganhar espaço.
Além de Reguilón, o Inter Miami confirmou recentemente outras movimentações no mercado. O clube fechou a contratação de Rodrigo De Paul, vindo do Atlético de Madrid, além de anunciar David Ayala, ex-Portland Timbers, e Micael, que atuava pelo Palmeiras. As chegadas fazem parte do planejamento para sustentar o nível competitivo após o título da MLS.
Sem clube desde o encerramento da última temporada europeia, Reguilón vê na MLS a oportunidade de relançar a carreira em um ambiente menos pressionado do que o futebol inglês, mas ainda cercado de atenção midiática. A apresentação oficial marca o início de um novo capítulo para um jogador que já dividiu campo com Cristiano Ronaldo e agora passa a atuar ao lado de Lionel Messi.
