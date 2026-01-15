Ex-Real Madrid e 'queridinho' de Mourinho é anunciado em time de Messi

O Inter Miami apresentou oficialmente Sergio Reguilón nesta terça-feira, um mês após o anúncio da contratação. Livre no mercado desde o fim do contrato com o Tottenham, o lateral-esquerdo espanhol assinou vínculo até dezembro de 2027 e passa a integrar o elenco que tem Lionel Messi como principal estrela.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Revelado pelo Real Madrid, Reguilón estreou no time principal em outubro de 2018, em duelo da Liga dos Campeões contra o CSKA Moscou, e pouco depois fez sua primeira partida por La Liga. Sem espaço, pois brigava pela titularidade com Marcelo, foi emprestado ao Sevilla, onde conseguiu ter mais minutos na carreira.

continua após a publicidade

Em setembro de 2020, foi negociado com o Tottenham, onde viveu seu período mais longo como titular em alto nível. Ao todo, disputou 86 partidas pela Premier League, com dois gols marcados. Nas últimas três temporadas, porém, perdeu espaço e passou por empréstimos a Manchester United, Atlético de Madrid e Brentford, sem conseguir se firmar de maneira definitiva.

Durante sua passagem pelo Tottenham, Reguilón também protagonizou uma história curiosa envolvendo José Mourinho. O lateral revelou que recebeu um leitão assado de presente do treinador português no dia de Natal, quando estava sozinho na Inglaterra. Segundo o espanhol, Mourinho fez questão de demonstrar atenção fora de campo e explicou o gesto ao dizer que sabia que o jogador passaria a data sem companhia.

continua após a publicidade

Ao longo da carreira, Reguilón acumulou experiências ao lado de nomes como Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modric, Harry Kane, Heung-min Son e Luis Suárez, ampliando um currículo marcado por elencos estrelados.

Agora, no Inter Miami, o espanhol volta a dividir o dia a dia com craques globais, desta vez ao lado de Messi. A chegada acontece em um contexto de reformulação pontual do elenco, que já conta com veteranos experientes e jovens em ascensão.

Reguilon apresentado pelo Inter Miami (Foto: Reprodução/X)

Reguilon chega para substituir Jordi Alba

No clube norte-americano, Reguilón terá concorrência direta em uma posição ocupada por Jordi Alba, um dos jogadores mais influentes da equipe desde a chegada de Messi. O espanhol desembarca sabendo que a disputa por minutos será intensa e que o desempenho imediato pode ser determinante para ganhar espaço.

Além de Reguilón, o Inter Miami confirmou recentemente outras movimentações no mercado. O clube fechou a contratação de Rodrigo De Paul, vindo do Atlético de Madrid, além de anunciar David Ayala, ex-Portland Timbers, e Micael, que atuava pelo Palmeiras. As chegadas fazem parte do planejamento para sustentar o nível competitivo após o título da MLS.

Sem clube desde o encerramento da última temporada europeia, Reguilón vê na MLS a oportunidade de relançar a carreira em um ambiente menos pressionado do que o futebol inglês, mas ainda cercado de atenção midiática. A apresentação oficial marca o início de um novo capítulo para um jogador que já dividiu campo com Cristiano Ronaldo e agora passa a atuar ao lado de Lionel Messi.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.