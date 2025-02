Líder do Campeonato Emiradense, o Shabab Al-Ahli segue invicto no torneio acumulando 13 vitórias e dois empates em 15 jogos disputados. Um dos responsáveis por esse feito é o ex-técnico do Flamengo Paulo Sousa.

Na equipe desde metade de 2024, o português já conquistou alguns títulos nos Emirados Árabes. O mais recente foi a Supertaça dos Emirados e Catar, quando derrotou o Al-Rayyan, treinado pelo ex-Botafogo Artur Jorge, por 3 a 1.

Ex-Flamengo, Paulo Sousa segue invicto pelo Campeonato Emiradense (Foto: Reprodução/Al-Ahli)

No Emiradense, Paulo Sousa conquistou a nova vitória no último sábado sobre o Ajman Clube por 3 a 1. Além do técnico, outra dupla ex-Flamengo comandou o resultado contribuindo com gols: Guilherme Bala e Mateusão. Cartabia completou o placar, que teve um gol do adversário marcado por Rocky Marciano.

Além do Campeonato Emiradense, o Shabab Al-Ahli também está disputando as oitavas de final da Copa AFC e a semifinal League Cup. No Emiradense, o time é líder absoluto com 41 pontos. O segundo colocado, o Sharjah FC, tem 37 pontos com o mesmo número de jogos.

Ex-Flamengo, Paulo Sousa deixou a desejar em passagem pelo Brasil

Contratado pelo Flamengo em dezembro de 2021 com vínculo válido por duas temporadas, o técnico chegou à equipe depois de pagar uma multa de aproximadamente 300 mil euros à Federação Polonesa de Futebol e uma longa negociação envolvendo as partes. Antes, ele treinava a seleção da Polônia, porém fez uma campanha decepcionante na Euro 2020.

Após ser apresentado oficialmente em 10 de janeiro, Paulo Sousa fez sua estreia no Campeonato Carioca na vitória sobre o Boavista por 3 a 0. Ele chegou apresentando inovações, como um telão instalado em um dos campos do Ninho do Urubu.

No entanto, embora a primeira impressão tenha sido boa com relação às modernidades e preocupação com a interação dos processos, a inconsistência, as diversas experiências e algumas entrevistas polêmicas começaram a colocar o cargo do português em risco.

Em 9 de junho de 2022, o Flamengo anunciou a demissão de Paulo Sousa depois de derrotas para Fortaleza e RB Bragantino. Em seu lugar, o clube anunciou Dorival Jr., que rescindiu com o Ceará para retornar à equipe.

Pelo Flamengo, o português fez 32 partidas, com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Não conquistou título e ficou com dois vice-campeonatos, o estadual e o da Supercopa do Brasil.