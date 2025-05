Gianluigi Donnarumma, goleiro do PSG e da seleção italiana, é um nome que ainda gera sentimentos conflitantes em Milão. Revelado nas categorias de base do Milan, o jovem prodígio ascendeu rapidamente ao time principal, sendo apontado como o sucessor natural de Gianluigi Buffon. No entanto, sua saída conturbada do clube, em 2021, transformou o carinho em revolta, tornando-o uma espécie de "persona non grata" para a torcida rossonera e, consequentemente, para os rivais da Inter de Milão também.

A ascensão e a queda de um ídolo que virou traidor

Donnarumma estreou profissionalmente pelo Milan com apenas 16 anos, em 2015, e rapidamente se consolidou como titular absoluto. Suas atuações impressionantes renderam-lhe a admiração dos torcedores, que viam nele o futuro do clube. Contratos foram renovados, salários aumentaram, e a relação parecia inabalável.

Contudo, a partir de 2017, os primeiros sinais de desgaste começaram a aparecer. As longas negociações para novas renovações de contrato, o papel do seu então empresário Mino Raiola, e a percepção de que Donnarumma estaria priorizando o lado financeiro ao invés do vínculo com o Milan, começaram a irritar a torcida. A situação culminou em 2021, quando o goleiro decidiu não renovar e se transferir para o PSG a custo zero.

(Foto: AFP)

A saída de Donnarumma foi vista pelos milanistas como uma traição. Ele deixou o clube sem gerar lucro com sua transferência, após anos sendo a aposta principal para metas financeiras. Faixas de protesto, vaias e insultos se tornaram comuns sempre que seu nome era mencionado em San Siro. Todas as memórias construídas foram ofuscadas pela decisão.

A ironia da situação é que, mesmo os torcedores da Inter de Milão, arquirrival do Milan, também nutrem certo desprezo por Donnarumma. A rivalidade histórica entre os clubes faz com que qualquer jogador que "traia" um, acabe sendo malvisto pelo outro, especialmente quando a saída envolve a busca por um salário maior em um clube estrangeiro.

Consolidação no PSG

Donnarumma defendendo pênalti contra o Liverpool na Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)

Hoje, Gianluigi Donnarumma se consolidou no PSG, além de ser o goleiro titular da seleção italiana, com a qual conquistou a Eurocopa de 2020. Sua temporada é de alto nível, sendo um dos principais responsáveis pela chegada da equipe francesa na final da Champions do próximo sábado (31).

Uma das atuações mais emblemáticas do italiano aconteceu nas oitavas de final, contra o Liverpool. Na partida de volta, em pleno Anfield Road, Donnarumma cresceu, não sofreu gols no tempo regulamentar e defendeu duas cobranças nas disputas de pênaltis. O italiano também teve desempenhos de alto nível nas fases seguintes, especialmente contra o Arsenal.

