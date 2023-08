- Queridos Citizens, hoje queria compartilhar uma história com vocês... Foram cinco anos e meio inesquecíveis. Muitas lembranças que guardarei para sempre dentro do meu coração. É sempre fácil pensar nos momentos bons: os troféus, as vitórias, os gols, os desarmes e as grandes lutas na Premier League. Mas também me lembrarei dos ruins: das lesões e dos afastamentos, das derrotas e dos erros que posso ter cometido. De troféus a derrotas, de vitórias a lesões, tudo fez parte da minha jornada e sou grato por absolutamente cada momento que me transformou em quem sou hoje - escreveu o zagueiro.