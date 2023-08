Estive acompanhando alguns jogos da NCAA div 1, e fiquei impressionado com a parte técnica e intensidade do Davi. Foi então que em maio deste ano, durante as férias na universidade contactei o CEO do MFK Skalica e pedi que o recebesse para deixá-lo treinando por duas semanas com o elenco principal. A comissão técnica ficou tão impressionada com a performance do Davi que em cinco dias de treino o convidaram para permanecer na Eslováquia e assinar seu primeiro contrato profissional - afirmou.