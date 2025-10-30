Lanús bate Universidad de Chile e vai enfrentar o Atlético-MG na final da Sul-Americana

O Lanús está novamente na decisão da Copa Sul-Americana. O time argentino venceu a Universidad de Chile por 1 a 0, nesta quinta-feira (30), no Estádio La Fortaleza, e assegurou o retorno à final do torneio continental após 12 anos. O gol da classificação foi marcado por Rodrigo Castillo, destaque da equipe na competição e também autor dos dois gols na partida de ida, no Chile. O adversário será o Atlético-MG, que bateu o Independiente del Valle, na última terça-feira.

continua após a publicidade

O confronto foi intenso do início ao fim, marcado por muita disputa física, polêmicas e decisões do VAR que influenciaram o ritmo do jogo. Ainda no primeiro tempo, o Lanús teve um gol anulado por impedimento de Marcelino Moreno após belo passe de Salvio. Pouco depois, os chilenos quase surpreenderam com uma finalização de longa distância de Salomoni, que tentou encobrir o goleiro Losada. O time argentino reclamou ainda de um possível pênalti por toque de mão dentro da área, mas o árbitro Alexis Herrera mandou seguir, sem revisão do vídeo.

Na volta do intervalo, a Universidad de Chile chegou a balançar as redes com Salomoni, mas novamente o VAR entrou em ação e anulou o lance por posição irregular na origem da jogada. Poucos minutos depois, o Lanús finalmente conseguiu abrir o placar. Aos 16 minutos, Marcelino Moreno fez grande jogada individual e serviu Rodrigo Castillo, que driblou o goleiro Castellón e empurrou para o fundo da rede. Os visitantes protestaram, alegando toque de mão no início da jogada, mas o árbitro confirmou o gol após checagem do VAR.

continua após a publicidade

A partir daí, o jogo ganhou ainda mais tensão. Os chilenos se lançaram ao ataque e quase empataram em chute perigoso de Altamirano, que passou rente à trave. Após o apito final, uma confusão generalizada tomou conta do gramado, mas o tumulto foi rapidamente controlado.

Com a vitória, o Lanús se garantiu na final marcada para o dia 22 de novembro, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O clube argentino vai em busca de seu segundo título da Sul-Americana — o primeiro foi conquistado em 2013, diante da Ponte Preta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional