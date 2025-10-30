menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Dirigente do Atlético-MG confirma final da Sul-Americana no Defensores Del Chaco

Galo divide as atenções da final da Sul-Americana com o Brasileirão

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 30/10/2025
14:46
Defensores Del Chaco será o palco da final da Sul-Americana deste ano. (Foto: Divulgação/ Instagram @defensoresapf)
imagem cameraDefensores Del Chaco será o palco da final da Sul-Americana deste ano. (Foto: Divulgação/ Instagram @defensoresapf)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Atlético-MG é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana e aguarda o vencedor do duelo entre Lanús e Universidad de Chile, que será nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em Buenos Aires.

No jogo de ida, argentinos e chilenos empataram por 2 a 2, no Estádio Nacional de Santiago.

Já o Galo empatou por 1 a 1 no primeiro confronto com o Independiente Del Valle, em Guayaquil, e garantiu a classificação ao vencer o jogo de volta na Arena MRV por 3 a 1, na última terça-feira (28).

A Conmebol já confirmou ao Atlético-MG o Estádio Defensores del Chaco como palco da grande decisão, em entrevista à rádio Iatatiaia concedida por Paulo Bracks, Chief Sports Officer (CSO). A divulgação oficial, no entanto, ainda não foi realizada.

“O Defensores del Chaco já está confirmado. É o estádio que a Conmebol nos oficializou. Eles estavam aguardando o apelo da final para divulgar se seria a opção A ou B. Com a nossa classificação, definiram o Defensores del Chaco. Agora estamos aguardando quem será nosso adversário”, afirmou Bracks nesta quinta-feira (30).

Time titular do Atlético-MG que venceu o Independiente Del Valle pela semifinal da Sul-Americana. (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O que vem pela frente?

A final será disputada no dia 22 de novembro (sábado), em horário ainda a ser definido. Inicialmente, o palco seria o Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, mas ele não foi aprovado nas inspeções da Conmebol.

O Atlético-MG busca seu primeiro título da competição. A melhor campanha do clube até hoje foi a semifinal de 2019. O time mineiro já atuou no Defensores del Chaco na primeira partida da final da Libertadores de 2023, contra o Olimpia, do Paraguai.

No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos, e volta a campo no próximo domingo (2), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio.

