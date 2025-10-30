Dirigente do Atlético-MG confirma final da Sul-Americana no Defensores Del Chaco
Galo divide as atenções da final da Sul-Americana com o Brasileirão
O Atlético-MG é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana e aguarda o vencedor do duelo entre Lanús e Universidad de Chile, que será nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em Buenos Aires.
No jogo de ida, argentinos e chilenos empataram por 2 a 2, no Estádio Nacional de Santiago.
Já o Galo empatou por 1 a 1 no primeiro confronto com o Independiente Del Valle, em Guayaquil, e garantiu a classificação ao vencer o jogo de volta na Arena MRV por 3 a 1, na última terça-feira (28).
A Conmebol já confirmou ao Atlético-MG o Estádio Defensores del Chaco como palco da grande decisão, em entrevista à rádio Iatatiaia concedida por Paulo Bracks, Chief Sports Officer (CSO). A divulgação oficial, no entanto, ainda não foi realizada.
“O Defensores del Chaco já está confirmado. É o estádio que a Conmebol nos oficializou. Eles estavam aguardando o apelo da final para divulgar se seria a opção A ou B. Com a nossa classificação, definiram o Defensores del Chaco. Agora estamos aguardando quem será nosso adversário”, afirmou Bracks nesta quinta-feira (30).
O que vem pela frente?
A final será disputada no dia 22 de novembro (sábado), em horário ainda a ser definido. Inicialmente, o palco seria o Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, mas ele não foi aprovado nas inspeções da Conmebol.
O Atlético-MG busca seu primeiro título da competição. A melhor campanha do clube até hoje foi a semifinal de 2019. O time mineiro já atuou no Defensores del Chaco na primeira partida da final da Libertadores de 2023, contra o Olimpia, do Paraguai.
No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos, e volta a campo no próximo domingo (2), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio.
