Ajax vira jogo com hat-trick de atacante e tem boa vantagem nos playoffs da Europa League

Publicada em 22/08/2024 - 17:38

O Ajax, da Holanda, conquistou um resultado muito importante na briga por uma vaga na Europa League: o time bateu o Jagiellonia, da Polônia, por 4 a 1, fora de casa, em partida transmitida pelo canal do Lance! no Youtube. Os holandeses começaram a partida saindo atrás, mas conquistaram a virada ainda no primeiro tempo e construíram a virada com três gols do atacante Chuba Akpom.

Jagiellonia 1x4 Ajax: como foi o jogo?

A equipe de Francesco Farioli começou o jogo com um susto: logo aos cinco minutos de jogo, Diéguez abriu o placar para os donos da casa aproveitando rebote do goleiro Pasveer na área. Os donos da casa começaram a partida em alta intensidade e pressionaram a saída de bola adversária durante os primeiros minutos.

Porém, não demorou muito para que o Ajax, dotado de peças com mais qualidade no time titular, passasse a levar mais perigo aos poloneses. Quatro minutos depois de sair atrás, o time holandês empatou a partida com o atacante Chuba Akpom, que finalizou firme após receber bom passe do experiente Steven Berghius.

Uma das tônicas da partida foi a dificuldade do Jagiellonia em defender os ataques coordenados pelo jovem Mika Godts, de apenas 19 anos, que além de fazer um carnaval pelo lado esquerdo de ataque, foi autor do gol da virada do Ajax, de cabeça, aos 27 minutos. Este foi o primeiro gol do prodígio belga na temporada: ele já somava três assistências em seis partidas na temporada.

Apesar de Godts ter sido destaque na criação de jogadas, o grande nome do resultado foi Akpom. No segundo tempo, o atacante acrescentou mais dois gols ao placar e coroou uma atuação oportunista com um hat-trick crucial para a temporada do time holandês.

Com três gols de vantagem, o Ajax receberá o Jagiellonia na próxima quinta-feira (29), na busca por uma vaga na fase de grupos da Europa League.

FICHA TÉCNICA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de agosto de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Stadion Miejski w Białymstoku, na Polônia

⚽ Gols: Diéguez, aos 5' (JAG); Akpom, aos 9', 61' e aos 69'; Godts (AJA)

🅰️ Assistências: Berghius e Rensch (AJA)

🟨 Cartões amarelos: Hato e Taylor (AJA); Diéguez (JAG)

🟥 Cartões vermelhos: -

Akpom, do Ajax, comemora gol pela Europa League. (Foto: Reprodução)

ESCALAÇÕES

JAGIELLONIA (Técnico: Adrian Siemieniec)

Abramowicz; Sacek, Skrzypczak, Diéguez e João Moutinho; Villar Mikki, Nené, Kubicki e Churlinov; Imaz e Diaby-Fadiga

AJAX (Técnico: Francesco Farioli)

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghius, Hendertson, Taylor; Godts, Akpom e Carlos Borges