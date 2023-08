Na manhã desta quarta-feira, o jornal espanhol 'As' noticiou um suposto interesse do Botafogo no atacante belga Eden Hazard, que está sem clube desde que deixou o Real Madrid (Espanha) no fim da última temporada. Acontece que uma possível chegada do jogador ao Glorioso não é improvável, já que John Textor, dono da SAF alvinegra, tem relação com a família Hazard.