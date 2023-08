RASTRO SEGUIDO

O caminho feito pela Holanda em 2019 é o objetivo da seleção neste ano novamente, seguindo as pegadas deixadas quatro anos atrás. As neerlandesas, comandadas por Andries Jonker, passaram por um grupo dificílimo na primeira fase, liderando chave com Portugal, Vietnã e Estados Unidos. Foram sete pontos, com duas vitórias e um empate na chave. Logo depois, nas oitavas de final, um duelo difícil e até apertado com a África do Sul foi decidido no detalhe, com um gol no começo do jogo e uma falha da goleira Kaylin Swart, em chute de Beerensteyn, já na segunda etapa.