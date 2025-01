A expulsão de Vini Jr pode render ao atacante do Real Madrid uma forte punição. Caso a agressão seja condenada, o brasileiro poderá desfalcar o clube merengue em até 12 partidas na temporada. O lance entre os jogadores aconteceu, nesta sexta-feira (3), na vitória madridista contra o Valencia pela 12ª rodada atrasada da La Liga.

continua após a publicidade

➡️ Vinícius Júnior é alvo de novo ataque racista em partida contra o Valencia

Aos 34 minutos do segundo tempo, Vini Jr empurrou o goleiro Dimitrievski e recebeu o cartão vermelho após intervenção do VAR. Antes, o atacante havia caído na área após uma disputa de bola, sem penalidade marcada pela arbitragem, e, ao levantar, foi puxado pelo adversário que disse algo com o brasileiro. O camisa 7 respondeu, então, com o empurrão e foi penalizado com a expulsão.

Punição de Vini Jr pela agressão

Caso seja julgado pelo Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF), Vini Jr poderá desfalcar o Real Madrid em pelo menos quatro partidas, podendo receber até 12 partidas de suspensão. Segundo o Código Disciplinar da entidade espanhola, o artigo 103 rege a sanção referente a agressão de Vinicius contra o goleiro.

continua após a publicidade

Confira o artigo 103 do Código Disciplinar

"1. Agredir a outro/a, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquél, se sancionará com suspensión de cuatro a doce partidos."

Tradução: "Agredir outra pessoa, sem causar ferimentos, sendo que o fator determinante do elemento intencional exigido para esta infração é o facto de a ação ocorrer enquanto o jogo está parado ou a uma distância tal do local onde ocorre que é impossível intervir num jogo, é punível com suspensão por quatro a doze jogos."

continua após a publicidade

O lance foi registrado na súmula pelo árbitro César Soto Grado, que puniu também o goleiro do Valencia com cartão amarelo. A confusão entre Vini Jr e Dimitrievski, no entanto, só foi percebida por Soto Grado após aviso do auxiliar no VAR Muñiz Ruiz.

Registro na súmula de Valencia x Real Madrid

"Aos 79 minutos, o jogador Vinicius foi expulso pelo seguinte motivo: por acertar deliberadamente na cabeça de um adversário, sem que a bola estivesse em disputa, com uso de força não insignificante. Expulso, o referido jogador teve que ser contido por membros de seu clube e levado ao vestiário enquanto seus protestos continuavam."

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional