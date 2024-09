Klopp volta ao Borussia Dortmund e comanda jogo festivo

Jürgen Klopp comandou jogo festivo em homenagem a Blaszczykowski e Piszczek (Foto: Divulgação / Borussia Dortmund)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 18:39 • Rio de Janeiro

Após deixar o Liverpool na última temporada, Jürgen Klopp voltou ao Borussia Dortmund e aceitou um convite para comandar o time de lendas e veteranos do clube em um jogo festivo, que aconteceu neste sábado (7). A equipe do alemão venceu por 5 a 4 e fez a festa da Muralha Amarela. Mais de 81 mil torcedores estiveram presentes no estádio e puderam reencontrar o ex-treinador.

O confronto festivo é em homenagem a Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszczek, dois ex-jogadores poloneses importantes na história dos Aurinegros. Eles estiveram presentes no bicampeonato da Bundesliga em 2010 e 2011, além de terem conquistado a Copa da Alemanha de 2011.

O meio-campista Blaszczykowski defendeu o Borussia Dortmund de 2007 a 2016, disputando mais de 250 jogos com a camisa da equipe alemã, e encerrou a carreira no ano passado, no Wisla Cracóvia. Enquanto o lateral-direito Piszczek atuou no Dortmund de 2010 a 2021, somando mais de 350 partidas pelo clube.

Apesar de ambos já terem se aposentado dos gramados, o BVB decidiu aproveitar a Data Fifa para reunir os veteranos. Além da dupla, os brasileiros Dedê, Antônio da Silva e Felipe Santana, o paraguaio Lucas Barrios e o alemão Mats Hummels estiveram presentes no jogo festivo.

Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszczek lideraram o jogo festivo do Borussia Dortmund (Foto: Divulgação / Borussia Dortmund)

Time Jakub Blaszczykowski (Técnico: Jürgen Klopp):

Roman Weidenfeller, Mats Hummels, Julian Koch, Dedê, Neven Subotic, Felipe Santana, Marcin Wasilewski, Patrick Owomoyela, Moritz Leitner, Antônio da Silva, Giovanni Federico, Kevin Großkreutz, Kamil Grosicki, Mohamed Zidan, Lucas Barrios, Mladen Petric, Jakub Blaszczykowski, Nelson Valdez, Ebi Smolarek.

Time Lukasz Piszczek (Técnico: Peter Krawietz):

Marwin Hitz, Jaroslav Drobny, Lukasz Piszczek, Joo-Hoo Park, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak, Sokratis Papastathopoulos, Erik Durm, Nuri Sahin, Oliver Kirch, Florian Kringe, Gonzalo Castro, Henrikh Mkhitaryan, Jacek Krzynowek, Artur Wichniarek, Adrian Ramos, Julian Schieber.