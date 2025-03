Assim como no Brasil, o carnaval é celebrado em outros países, como na Alemanha, país que celebra essa festa nas ruas e com grandes produções temáticas. Ícone do futebol mundial, Jürgen Klopp foi representado por um carro alegórico na edição de 2025 da celebração. Alvo de críticas das torcidas de antigos clubes que treinou, ele foi ironizado na montagem.

No carnaval de Mainz, cidade localizada na Alemanha, a figura de Klopp foi usada em um carro alegórico. A sátira critica sua recente nomeação como diretor global de futebol na Red Bull, simbolizada por asas de dinheiro e uma latinha do energético Red Bull. Essa representação sugere uma mudança na percepção pública do alemão, de um profissional respeitado por seus valores a alguém influenciado pelo aspecto financeiro.

Klopp, conhecido por seu trabalho com o Borussia Dortmund e o Liverpool, assumiu o cargo na Red Bull em outubro de 2024. A empresa, que administra cinco franquias ao redor do globo, incluindo o RB Leipzig e o Bragantino, é vista por muitos como contrária aos valores tradicionais do futebol alemão, que o ex-técnico anteriormente defendia.

— Para Klopp, os valores que ele não se importa mais, mas costumavam importar. Como a Red Bull atrai com muito dinheiro, ele agora está caindo do pedestal com um estrondo — diz o carro alegórico.

A escolha de Mainz para essa representação é significativa, ao ser a cidade onde Klopp iniciou sua carreira como treinador. Além disso, os fãs locais resgataram, uma declaração do ex-técnico em 2017, em que ele recriminava os conglomerados de multi-clubes.

Saída de Klopp da Red Bull em breve?

Klopp possui uma opção de saída da Red Bull em seu contrato caso receba uma oferta para comandar a Alemanha em uma futura sucessão à Julian Nagelsmann, segundo a "Sky Sports". No entanto, essa probabilidade só deve surgir depois da Copa do Mundo de 2026.

