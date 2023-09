O técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, rasgou elogios ao desempenho do atacante Mohamed Salah na vitória dos Reds por 3 a 0 contra o Aston Villa neste domingo (3), pela 4ª rodada da Premier League. O treinador alemão acredita que a atuação do egípcio, que marcou um dos gols do jogo, foi um sinal de comprometimento do jogador com o clube inglês, em meio ao interesse do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, no craque.