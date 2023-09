Com a vitória, a Inter ultrapassa o Milan no saldo de gols e assume a liderança da Série A italiana, chegando aos nove pontos na tabela, com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas. A equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi ainda não foi vazada na atual edição do campeonato. Por sua vez, a Fiorentina permanece com quatro pontos e cai para a oitava posição.