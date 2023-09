PURA TRANQUILIDADE

Jogando no Anfield Road, o Liverpool não tomou conhecimento do Aston Villa, apesar do equilíbrio entre os dois times. Logo aos três minutos, o húngaro Szoboszlai inaugurou o marcador e fez seu primeiro gol pelo time de Merseyside. Aos 22, Darwin Núñez recebeu pela direita e bateu, contando com a sorte após a bola bater na trave e voltar na perna do lateral Matty Cash para ampliar. No segundo tempo, Mohamed Salah fechou a conta após aproveitar desvio de escanteio na primeira trave e mandar para o fundo das redes.