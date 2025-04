Atitude de jogador do Palmeiras chama atenção e viraliza na vitória sobre Sport

A atitude de um jogador do Palmeiras chamou a atenção durante a vitória sobre o Sport no último domingo (6), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Na cobrança de falta de Estêvão, já na segunda etapa do duelo, o zagueiro Murilo, que vestia a braçadeira de capitão, tentou distrair o goleiro Caíque França, do time adversário. Apesar da tentativa, o camisa 41 bateu por cima do gol.

Minutos depois, o Verdão balançou as redes com Piquerez, em uma cobrança de pênalti que gerou polêmica após o apito final. Os responsáveis pela arbitragem e pelo VAR da partida foram afastados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta segunda-feira (7).

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos quatro pontos na tabela de classificação e divide a liderança do Brasileirão com Internacional, Flamengo, Ceará, Fortaleza, Botafogo e Corinthians.

Palmeiras ganha novidades para sequência da temporada

Uma das principais contratações do Palmeiras na última janela de transferências, Paulinho foi liberado pelo departamento médico, iniciou a transição física e participou de parte das atividades com o restante do elenco na Academia de Futebol.

Richard Ríos, desfalque diante do Sport por conta de uma pancada no joelho direito, trabalhou normalmente na manhã desta segunda-feira (7). Já Maurício e Marcos Rocha seguiram o cronograma de transição no CT.

Após poupar alguns atletas no domingo, Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com força máxima para o confronto contra o Cerro Porteño, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com três pontos, o Verdão divide a liderança da chave com o clube paraguaio.

Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 no último domingo, pela segunda rodada do Brasileirão (Foto: Marlon Costa/AGIF

