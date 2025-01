Neste domingo (18), Juventus e Milan duelam em partida válida da 21º rodada da Serie A. Os dois times se enfrentam no Allianz Stadium, em Turim, na Itália. O clássico rolará às 14h (de Brasília) e será transmitido ao vivo pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

A Juventus joga em casa e busca vingança após ter sido eliminada pelo Milan na Supercopa Italiana. No campeonato italiano, apesar de ser o único time invicto, o time de Thiago Motta se encontra na 5º posição na tabela e enfrenta temporada morna na liga, somando sete vitórias e 13 empates em 20 jogos. Nos últimos quatro jogos da Velha Senhora, a equipe não conquistou nenhuma vitória.

Milan vira e conquista a Supercopa da Itália (Foto: Fadel Senna / AFP)

Já o visitante Milan, está a três pontos atrás da Juventus na Serie A. O time vem em boa sequência sob o comando de Sérgio Conceição e conquistou a Supercopa Italiana de virada em cima do seu maior rival, Inter de Milão. Apesar de ter tido um começo de temporada ruim, a equipe decolou e não perde desde 6 de dezembro, conquistando cinco vitórias e três empates no período, além do título da Supercopa.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUS X MILAN

21º RODADA - SERIE A

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim, na Itália

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming)

JUVENTUS: Michele Di Gregorio; Nicolò Savona, Federico Gatti, Pierre Kalulu, Weston McKennie; Manuel Locatelli, Khéphren Thuram; Kenan Yıldız, Teun Koopmeiners, Nicolás González; Dušan Vlahović

MILAN: Mike Maignan; Theo Hernández, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Emerson Royal; Fofana, Yunus Musah; Rafael Leão, Tijjani Reijnders, Álex Jiménez; Tammy Abraham