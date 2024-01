Nesta quinta-feira (11), às 17h (horário de Brasília), a Juventus recebe o Frosinone no Allianz Stadium, em Turim (ITA), em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Itália. Na última fase, as duas equipes conseguiram ótimas goleadas: a Juve atropelou a Salernitana, enquanto o time de Kaio Jorge e Reinier surpreendeu o Napoli no Maradona. O jogo desta quinta terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.