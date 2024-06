Douglas Luiz em ação pela Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 10:22 • Turim (ITA)

A Juventus anunciou, na manhã deste domingo (30), a contratação de um dos jogadores convocados pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. Trata-se de Douglas Luiz, meio-campista que estava no Aston Villa, da Inglaterra.

A operação custou 50 milhões de euros em dinheiro (cerca de R$ 300 milhões na cotação atual), além da ida de dois jogadores para o clube de Birmingham: os jovens Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea, que somados, tem um valor aproximado de 22 milhões de euros (R$ 131 milhões). O vínculo terá duração até o fim do primeiro semestre de 2029.

- Estou muito feliz de ter virado agora um bianconero. Mal posso esperar para jogar no Allianz Stadium. Vejo vocês em breve. Forza, Juve! - disse o jogador.

Revelado pelo Vasco da Gama, Douglas Luiz foi comprado pelo Grupo City, mas sem oportunidades no Manchester, teve uma experiência de dois anos com o Girona. Em julho de 2019, foi comprado pelo Aston Villa e se transformou em peça crucial no ressurgimento do clube após anos disputando a segunda divisão do futebol inglês.

Em cinco anos, foram 204 jogos realizados, contribuindo com 22 gols e 24 assistências. O bom desempenho rendeu chances na Seleção Brasileira com diferentes treinadores, incluindo Dorival Júnior, que o chamou para a Copa América nos Estados Unidos.

Douglas Luiz, anunciado pela Juventus, entrou em um dos jogos da Seleção na Copa América (Foto: Reprodução / X)