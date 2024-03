Jürgen Klopp rasga elogios a Guardiola antes do duelo entre Liverpool e Manchester City: ‘Ele é o melhor’

Guardiola e Klopp se enfrentam neste domingo, pela 28ª rodada da Premier League (Adrian Dennins, Oli Scarff/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 18:42 • Liverpool (ING)

As atenções do futebol europeu vão estar voltadas para a partida entre Liverpool e Manchester City, pela 28ª rodada da Premier League, que pode marcar o último duelo entre Jürgen Klopp e Guardiola à beira do campo.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (8), o técnico alemão falou sobre Guardiola e os principais fatores que o fazem admirar o espanhol.

➡️ Guardiola revela conversa com Klopp após decisão de deixar o Liverpool: ‘Respeito totalmente’

- A forma como ele influenciou o futebol, fácil assim. Ganhando a quantidade de troféus que conquistou na carreira, mas você sente que ao vê-lo na linha lateral, ele se comporta como se nunca tivesse ganhado nada antes, conforme a vontade que ele tem. Isso é absolutamente notável. Ele é excelente em muitos aspectos.

O histórico entre a dupla aponta vantagem no número de vitórias para Klopp, com 11 contra 10. A vantagem para Guardiola fica na questão de título entre as duas equipes: dez contra cinco. Perguntado sobre esta desvantagem, o técnico do Liverpool negou que exista frustração e elegeu o comandante do City como melhor.

- Não tenho nenhum problema com isso. Absolutamente, não. Nunca me frustrou. Definitivamente me tornou um técnico melhor. Acabei de saber que tenho um retrospecto positivo contra o Pep. Não tenho ideia de como isso aconteceu, para ser sincero. Eu sei que não sou ruim. Mas você pergunta sobre o melhor, e para mim, ele é o melhor - declarou.

Liverpool e Manchester City se enfrentam neste domingo (10), a partir das 12h45 (de Brasília), no Anfield, pelo último encontro entre a dupla na Premier League.

FUT INTERNACIONAL