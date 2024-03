Klopp x Guardiola: Raio-X dos confrontos entre os técnicos que pode ter o seu capítulo final 

Klopp e Guardiola podem ter, neste domingo, o último duelo entre os treinadores na Inglaterra (DARREN STAPLES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 06:00 • Liverpool (ING)

Liverpool e Manchester City se enfrentam em duelo direto pela liderança do Campeonato Inglês, neste domingo (10). Quem vencer, assume a ponta da competição, e em caso de empate, o time da terra dos Beatles se mantém em primeiro. A partida pode opor dois dos melhores treinadores da atualidade pela última vez: Jürgen Klopp e Pep Guardiola. Isso porque o alemão, técnico dos Reds, anunciou que irá deixar o clube ao término da temporada.

A única competição em que os dois poderiam voltar a se enfrentar ainda nesta temporada seria pela Copa da Inglaterra, em uma eventual final - ambos estão nas quartas de final. Portanto, o 30° duelo entre os treinadores tem tudo para ser eletrizante, e o retrospecto histórico mostra uma disputa acirrada, com pouca diferença nos números. Veja os números, de acordo com SDA.

Número de vitórias

Klopp leva vantagem por 11 a 10. A primeira vitória aconteceu ainda nos tempos de Alemanha, quando o Borussia Dortmund venceu o Bayern de Munique, de Guardiola, por 4 a 2, na Supercopa do país, em 2013. No entanto, o atual treinador do Liverpool não vence o espanhol há três jogos. A última vitória foi na Premier League 2022/23, por 1 a 0. Houve ainda oito empates entre eles.

Gols marcados

No quesito gols marcados, Guardiola leva a melhor: 49 a 44. A maior goleada de Pep sobre Klopp foi em 2017, quando o City aplicou uma sonora goleada de 5 a 0 no Liverpool, pela Premier League. As maiores vitórias do alemão foram duas por 3 a 0, uma do Borussia, pela Bundeslig,a e outra do Liverpool, pelas quartas de final da Liga dos Campeões 2017/18.

Guardiola lidera número de gols marcados no duelo com Klopp (Jonathan Nackstrand/AFP)



Vitórias por mais de dois gols de diferença

Há igualdade em vitórias por dois ou mais gols de diferença. Cada técnico conseguiu a façanha em seis oportunidades. A última de Guardiola foi no penúltimo jogo entre eles, quando o City venceu o os Reds por 4 a 1, em duelo válido pela Premier League 2022/23.

Títulos de Klopp contra Guardiola

Levando em conta finais e também campeonatos em que os dois participaram ao mesmo tempo com os seus times, Jürgen Klopp venceu cinco títulos contra times de Guardiola. São eles: Supercopa da Alemanha 2013 e 2014, Liga dos Campeões 2018/19, Premier League 2019/20 e Community Shield 2022.

Títulos de Guardiola contra Klopp

Utilizando o mesmo critério, o espanhol conquistou título em dez oportunidades contra o alemão: Bundesliga 2013/14 e 2014/15, Copa da Alemanha 2013/14, Premier League 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, Community Shield 2019 e Liga dos Campeões 2022/23.

Único enfrentamento na Liga dos Campeões

A única vez em que os dois se enfrentaram pela principal competição entre clubes no mundo foi na edição 2017/18. Naquela oportunidade, o Liverpool, de Klopp, levou a melhor com duas vitórias, em casa por 3 a 0 e em Manchester por 2 a 1.

Klopp se tornou um dos técnicos mais vitoriosos da história do Liverpool (GLYN KIRK / AFP)



Técnico do ano pela Fifa

O prêmio de melhor técnico do ano da Fifa, concedido desde 2010, foi entregue duas vezes para cada um dos dois treinadores. Guardiola venceu em 2011, quando dirigia o Barcelona, e em 2023, pelo City. Klopp recebeu a honraria em 2019 e 2020, ambas pelo Liverpool

