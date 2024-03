Guardiola revela conversa com Klopp após decisão de deixar o Liverpool: ‘Respeito totalmente’

Guardiola e Klopp podem ter, neste domingo (10), o último duelo (PAUL ELLIS, IAN HODGSON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 16:53 • Liverpool (ING)

A disputa entre Liverpool e Manchester City, neste domingo (10), pela 28ª rodada da Premier League, pode ser marcada pelo último duelo entre Jürgen Klopp e Pep Guardiola, por conta da saída do técnico dos Reds ao fim desta temporada.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (8), o comandante espanhol falou sobre a possibilidade de ser o último encontro, revelando ter conversado com Klopp após a decisão de deixar o Liverpool em junho deste ano.

- Respeito totalmente a decisão do Jurgen Klopp. Me recordo que falei com ele depois do anúncio da saída e fiquei com a sensação de que vai voltar mais tarde. Explicou perfeitamente a razão. Olhando para o calendário, na Premier League talvez seja o último duelo, mas ainda podemos nos encontrar na Copa da Inglaterra - disse.

O duelo entre os treinadores vai ter início às 12h45 (de Brasília), deste domingo (10), no Anfield. Perguntado se a partida será a mais especial com o Liverpool, Guardiola disse que será boa por conta do histórico.

- Não sei, veremos no domingo. Vai ser bom, porque sempre foi. Ele sabe que aceito o desafio - finalizou.

