O Atlético de Madrid superou o Real Valladolid por 4 a 2 nesta segunda-feira (14), no Riyadh Air Metropolitano, em jogo válido pela 31ª rodada de La Liga. Os visitantes saíram na frente do placar com gol de pênalti de Sylla, mas Giuliano Simeone, filho do técnico Diego, sofreu a penalidade convertida por Julián Álvarez e fez o gol da virada parcial. Javi Sánchez chegou a empatar de falta, mas novamente, Álvarez apareceu na marca da cal para garantir o triunfo, completado por Alexander Sorloth.

Com a vitória, os Colchoneros mantiveram a folga na terceira colocação, com 63 pontos, e ainda seguem o sonho de título, a sete do líder Barcelona. Já os Pucelas, no último lugar com apenas 16, seguem o calvário na gestão do ídolo brasileiro Ronaldo Fenômeno e caminham para a segunda divisão.

👀 Como foi o jogo?

Apesar de domínio dos Rojiblancos, o primeiro golpe no confronto foi dado pelos visitantes. Aos 18 minutos, em escanteio pelo lado esquerdo, Lenglet tentou dar um peixinho, mas foi deslocado e acabou tocando com o cotovelo na bola, que ainda subiu e pegou no braço de Pablo Barrios. O pênalti, após revisão, foi assinalado, e Mamadou Sylla cobrou com categoria, deslocando Oblak para inaugurar o marcador.

Porém, em menos de dez minutos, o Atleti remontou, sob a batuta de Giuliano Simeone, filho do professor Diego. Primeiro, aos 25', o argentino foi pisado na área por Javi Sánchez, e em nova ida ao monitor, o árbitro Díaz de Mera Escuderos marcou a infração. Sem dificuldades, Julián Álvarez bateu no meio do gol e deixou tudo igual. Dois minutos depois, Barrios lançou o ponta-direita, que cortou a marcação e fuzilou o alto de André Ferreira, sem chances para deter a virada.

A volta para a segunda etapa foi de pressão dos Colchoneros, que perderam boas chances com Barrios e Griezmann logo no começo. E como o ditado manda, quem não faz, toma: aos 56', Lenglet cometeu falta em Chuki perto da área; Javi Sánchez cobrou, a bola desviou em Gallagher e enganou Oblak, ganhando o caminho das redes. 15 minutos depois, veio o alívio: Marcos Llorente consertou um erro de passe e foi derrubado na área. Novamente, Álvarez chamou a responsabilidade na marca da cal e recolocou os comandados de Diego Simeone na frente.

Aos 33', veio o golpe de misericórdia. Rodrigo Riquelme fez linda jogada pela direita e cruzou em direção à entrada da área. Álvarez antecipou e finalizou, mas parou em André Ferreira; no rebote, Sorloth apareceu para anotar o gol e fechar a conta em Madri.

Alexander Sorloth comemora gol pelo Atlético de Madrid sobre o Real Valladolid (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid 4x2 Real Valladolid

31ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: segunda-feira, 14 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)

🕴️ Arbitragem: Díaz de Mera Escuderos (árbitro); Santaúrsula Aguado e Hernández Ramos (auxiliares); Morales Moreno (quarto árbitro); Figueroa Vázquez e Granel Peiró (VAR)

🥅 Gols: Mamadou Sylla (RVA - 20' 1T); Julián Álvarez (ATM - 25' 1T); Giuliano Simeone (ATM - 27' 1T); Javi Sánchez (RVA - 11' 2T); Julián Álvarez (ATM - 26' 2T); Alexander Sorloth (ATM - 33' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Clement Lenglet (ATM); Anuar Tuhami (RVA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴⚪ ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak; Marcos Llorente, Josema Giménez, Clement Lenglet (Robin Le Normand) e Javi Galán; Giuliano Simeone (Thomas Lemar), Pablo Barrios, Koke (Rodrigo Riquelme) e Conor Gallagher (Nahuel Molina); Antoine Griezmann (Alexander Sorloth) e Julián Álvarez



🟣⚪ REAL VALLADOLID (Técnico: Álvaro Rubio)

André Ferreira; Antonio Candela, Joseph Aidoo, Javi Sánchez e Henrique; Stanko Juric (Tamás Nikitscher); Anuar Tuhami (Selim Amallah), Chuki (Ivan Sánchez), Florian Grillitsch (Amath Ndiaye) e Darwin Machís (Raúl Moro); Mamadou Sylla