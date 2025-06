Jovem do Barcelona se aposenta por problemas cardíacos

O meia espanhol Joan González, que surgiu como uma das promessas da base do Barcelona, está se aposentando do futebol aos 23 anos por conta de problemas cardíacos: uma congênita diagnosticada. O jogador, que estava atuando pelo Lecce, da Itália, passou por exames nos últimos dias, mas não foi liberado para voltar a jogar.

O presidente do clube italiano informou que se trata de uma condição congênita rara e, mesmo sem a liberação para atuar profissionalmente após o exames, ele disse que Joan González "encarou esse desafio com grande maturidade e inteligência".

— A temporada, infelizmente, começou com um grande obstáculo: a má notícia sobre Joan González, que foi reprovado no exame médico. Chamamos ele de volta depois de um ano para um novo check-up, realizado há alguns dias, e a situação continua a mesma. É com profundo pesar que anuncio que Joan não receberá a liberação médica para continuar sua carreira profissional — destacou o presidente do Lecce, Saverio Sticchi Damiani.

Joan González, promessa do Barcelona, se aposentou aos 23 anos devido a problemas cardíacos (Foto: Reprodução/Instagram)

— Gostaria de fazer duas observações. Primeiro, uma salva de palmas para nossa equipe médica, Dr. Tondo, porque eles detectaram uma condição congênita muito difícil de diagnosticar. Ele é um exemplo disso. Graças a isso, a vida do menino foi salva — seguiu.

Joan estreou pelo Lecce em 2022 e tem 64 partidas, dois gols e quatro assistências. Porém, a promessa do Barcelona não conseguiu jogar uma única partida nesta temporada. Ele chegou às categorias de base do clube catalão em julho de 2019, mas não chegou a estrear profissionalmente lá.

