menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

José Mourinho está próximo de assumir grande clube europeu

Treinador português foi despedido do Fenerbahçe há menos de um mês

José Mourinho durante o jogo entre Fenerbahce e Benfica
imagem cameraJosé Mourinho durante o jogo entre Fenerbahce e Benfica (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
12:54
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
José Mourinho pode retornar ao Benfica após demissão do Fenerbahçe.
Negociações estão avançadas e Rui Costa espera fechar contrato rapidamente.
Mourinho atuou no Benfica por três meses em 2000 antes de se destacar mundialmente.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

José Mourinho pode estar próximo de voltar a trabalhar depois da demissão no Fenerbahçe no fim do último mês de agosto. O Benfica está interessado em trazer Mourinho de volta para Portugal depois de 21 anos e as negociações estão avançadas, de acordo com o jornal "A Bola". Os Encarnados demitiram Bruno Lage nesta quarta-feira (17) após a derrota para o Qarabag, na Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rui Costa, presidente, ídolo e ex-jogador do Benfica, espera fechar com José Mourinho ainda nesta quarta-feira para então tê-lo no banco de reservas já no próximo sábado (20), contra o AVS, em Vila das Aves, pelo Campeonato Português. Mourinho, portanto, retornará à Portugal depois de 21 temporadas, quando deixou o Porto, clube pelo qual conquistou seu primeiro título de expressão: a Liga dos Campeões de 2003/04.

continua após a publicidade

O "Special One" iniciou sua carreira como treinador no próprio Benfica, em 2000, quando tinha apenas 37 anos. O português substituiu Jupp Heynckes e permaneceu no cargo por três meses, com um bom aproveitamento e uma despedida em grande estilo: vitória por 3 a 0 no clássico com o Sporting. Mourinho só deixou os Encarnados por conta de uma eleição no clube, promovida em dezembro daquele ano.

Trajetória de sucesso fora de Portugal

Após a conquista da Liga dos Campeões em 2004, José Mourinho assumiu o comando do Chelsea na temporada seguinte e logo conquistou duas Premier Leagues, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra, além de uma Supercopa nacional.

continua após a publicidade

Posteriormente, Mourinho se tornou treinador da Inter Milão se seguiu como protagonista no cenário mundial, conquistando quatro títulos nacionais e uma Liga dos Campões, em 2009/2010. Dessa forma, o português atingiu o ápice: foi contratado pelo Real Madrid e treinou Cristiano Ronaldo por três anos. Porém, a passagem de Mou não atendeu às expectativas, já que lutava constantemente contra o Barcelona de Pep Guardiola. Em questão de impacto, foram duas conquistas: a Copa do Rei de 2010/11 e La Liga de 2011/12.

Mourinho comemora vitória da Inter de Milão contra o Barcelona na Champions
Mourinho comemora vitória da Inter de Milão contra o Barcelona na Champions (Foto: Josep Lago/AFP)

Depois dos Merengues, Mourinho retornou ao Chelsea e voltou a vencer, sagrando-se campeão de outra Premier League e uma Copa da Liga. Porém, sua carreira começou a decair, acumulando passagens por Manchester United, Tottenham, Roma e, por último, o Fenerbahçe. Pelos quatro clubes, os títulos de maior expressão foram a Liga Europa de 2016/17 e a Conference League de 2021/22.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias