José Mourinho está próximo de assumir grande clube europeu

Mourinho atuou no Benfica por três meses em 2000 antes de se destacar mundialmente.

José Mourinho pode estar próximo de voltar a trabalhar depois da demissão no Fenerbahçe no fim do último mês de agosto. O Benfica está interessado em trazer Mourinho de volta para Portugal depois de 21 anos e as negociações estão avançadas, de acordo com o jornal "A Bola". Os Encarnados demitiram Bruno Lage nesta quarta-feira (17) após a derrota para o Qarabag, na Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rui Costa, presidente, ídolo e ex-jogador do Benfica, espera fechar com José Mourinho ainda nesta quarta-feira para então tê-lo no banco de reservas já no próximo sábado (20), contra o AVS, em Vila das Aves, pelo Campeonato Português. Mourinho, portanto, retornará à Portugal depois de 21 temporadas, quando deixou o Porto, clube pelo qual conquistou seu primeiro título de expressão: a Liga dos Campeões de 2003/04.

continua após a publicidade

O "Special One" iniciou sua carreira como treinador no próprio Benfica, em 2000, quando tinha apenas 37 anos. O português substituiu Jupp Heynckes e permaneceu no cargo por três meses, com um bom aproveitamento e uma despedida em grande estilo: vitória por 3 a 0 no clássico com o Sporting. Mourinho só deixou os Encarnados por conta de uma eleição no clube, promovida em dezembro daquele ano.

Trajetória de sucesso fora de Portugal

Após a conquista da Liga dos Campeões em 2004, José Mourinho assumiu o comando do Chelsea na temporada seguinte e logo conquistou duas Premier Leagues, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra, além de uma Supercopa nacional.

continua após a publicidade

Posteriormente, Mourinho se tornou treinador da Inter Milão se seguiu como protagonista no cenário mundial, conquistando quatro títulos nacionais e uma Liga dos Campões, em 2009/2010. Dessa forma, o português atingiu o ápice: foi contratado pelo Real Madrid e treinou Cristiano Ronaldo por três anos. Porém, a passagem de Mou não atendeu às expectativas, já que lutava constantemente contra o Barcelona de Pep Guardiola. Em questão de impacto, foram duas conquistas: a Copa do Rei de 2010/11 e La Liga de 2011/12.

Mourinho comemora vitória da Inter de Milão contra o Barcelona na Champions (Foto: Josep Lago/AFP)

Depois dos Merengues, Mourinho retornou ao Chelsea e voltou a vencer, sagrando-se campeão de outra Premier League e uma Copa da Liga. Porém, sua carreira começou a decair, acumulando passagens por Manchester United, Tottenham, Roma e, por último, o Fenerbahçe. Pelos quatro clubes, os títulos de maior expressão foram a Liga Europa de 2016/17 e a Conference League de 2021/22.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.