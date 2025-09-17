José Mourinho está próximo de assumir grande clube europeu
Treinador português foi despedido do Fenerbahçe há menos de um mês
José Mourinho pode estar próximo de voltar a trabalhar depois da demissão no Fenerbahçe no fim do último mês de agosto. O Benfica está interessado em trazer Mourinho de volta para Portugal depois de 21 anos e as negociações estão avançadas, de acordo com o jornal "A Bola". Os Encarnados demitiram Bruno Lage nesta quarta-feira (17) após a derrota para o Qarabag, na Liga dos Campeões.
Rui Costa, presidente, ídolo e ex-jogador do Benfica, espera fechar com José Mourinho ainda nesta quarta-feira para então tê-lo no banco de reservas já no próximo sábado (20), contra o AVS, em Vila das Aves, pelo Campeonato Português. Mourinho, portanto, retornará à Portugal depois de 21 temporadas, quando deixou o Porto, clube pelo qual conquistou seu primeiro título de expressão: a Liga dos Campeões de 2003/04.
O "Special One" iniciou sua carreira como treinador no próprio Benfica, em 2000, quando tinha apenas 37 anos. O português substituiu Jupp Heynckes e permaneceu no cargo por três meses, com um bom aproveitamento e uma despedida em grande estilo: vitória por 3 a 0 no clássico com o Sporting. Mourinho só deixou os Encarnados por conta de uma eleição no clube, promovida em dezembro daquele ano.
Trajetória de sucesso fora de Portugal
Após a conquista da Liga dos Campeões em 2004, José Mourinho assumiu o comando do Chelsea na temporada seguinte e logo conquistou duas Premier Leagues, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra, além de uma Supercopa nacional.
Posteriormente, Mourinho se tornou treinador da Inter Milão se seguiu como protagonista no cenário mundial, conquistando quatro títulos nacionais e uma Liga dos Campões, em 2009/2010. Dessa forma, o português atingiu o ápice: foi contratado pelo Real Madrid e treinou Cristiano Ronaldo por três anos. Porém, a passagem de Mou não atendeu às expectativas, já que lutava constantemente contra o Barcelona de Pep Guardiola. Em questão de impacto, foram duas conquistas: a Copa do Rei de 2010/11 e La Liga de 2011/12.
Depois dos Merengues, Mourinho retornou ao Chelsea e voltou a vencer, sagrando-se campeão de outra Premier League e uma Copa da Liga. Porém, sua carreira começou a decair, acumulando passagens por Manchester United, Tottenham, Roma e, por último, o Fenerbahçe. Pelos quatro clubes, os títulos de maior expressão foram a Liga Europa de 2016/17 e a Conference League de 2021/22.
