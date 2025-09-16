José Mourinho é cotado para substituir técnico ex-Botafogo

O treinador Bruno Lage foi demitido do Benfica, nesta terça-feira (16), após derrota, de virada, para o Qarabag, do Azerbaijão, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. De acordo com o jornal português "Record", José Mourinho está na "pole position" para assumir o comando dos Encarnados.

Durante coletiva de imprena, na qual anunciou a demissão de Lage, o presidente do Benfica Rui Costa foi perguntado sobre a possibilidade de José Mourinho assumir o cargo de treinador do clube de Lisboa. Na resposta, o dirigente recusou que negociou com o "Special One" ou com qualquer outro treinador. Na sequência, descreveu o perfil de técnico que busca para comandar as Águias.

— O Benfica neste momento está sem treinador. O que se passou foi a conversa com Bruno Lage. Não entrou nenhum treinador hoje. Evidentemente que temos as nossas preparações para que no sábado, na Vila das Aves, o Benfica já esteja com o novo treinador no banco. Ainda não entrámos em contacto com nenhum treinador — inicou Rui.

— Perfil do treinador do Benfica tem de ser um perfil ganhador. Lamento aos benfiquistas pelo jogo com o Santa Clara e o de hoje, que são totalmente inesperados relativamente aos nossos argumentos. Não hipotecámos nada. O próximo treinador que vier tem de ser ganhador e que coloque o Benfica nos patamares exigíveis e que nós pretendemos — completou.

José Mourinho durante o jogo entre Fenerbahce e Benfica (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

José Mourinho no Benfica?

Principal nome para assumir os Encarnados é José Mourinho, recém-demitido do Fenerbahçe após derrota para o próprio Benfica na pré-Champions League, em agosto. A ida do "Special One" ao clube da capital portuguesa é polêmica, já que é um dos maiores ídolos da história do rival: o Porto. No comando dos Dragões, o treinador começou a jornada de sucesso e venceu o Campeonato Português (2003 e 2004), Copa da Uefa (2003) e a Champions League (2004).

Treinar rivais não seria algo inédito na carreira de Mou. Ídolo no Chelsea, onde teve duas passagens de sucesso, o português aceitou treinar o Manchester United, rival nacional dos Blues. Não satisfeito, após ser demitido dos Diabos Vermelhos, Mourinho fechou com o Tottenham, adversário local e histórico do clube de Stamford Bridge.

