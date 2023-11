O Sepahan, do técnico José Morais, segue realizando grande temporada no futebol asiático. Vice-líder de seu grupo na Liga dos Campeões da Ásia, com uma partida a menos, o clube tem ótimas perspectivas de classificação para a próxima fase do torneio. Já na Liga Iraniana, com dois jogos a cumprir para se igualar aos concorrentes, o clube teve o seu melhor início de temporada da história, com cinco vitórias consecutivas e um empate, nas seis primeiras rodadas. O experiente treinador comenta o bom começo de sua equipe.



- Buscamos sempre a excelência. Nas duas competições tivemos um início consistente e há uma ótima expectativa a respeito do que podemos desenvolver. Há muito o que jogar, mas largar bem é sempre motivador - declarou.