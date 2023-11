GRATA SURPRESA

O Al Fateh não foi uma das quatro equipes afortunadas a receber o aporte financeiro do Fundo de Investimento Público local. Mesmo assim, faz uma temporada muito segura e está na quarta colocação do campeonato, a apenas seis pontos da liderança do próprio Al-Hilal. Os comandados de Slaven Bilić venceram os últimos quatro jogos na liga, superando inclusive o Al-Ettifaq de Steven Gerrard. Entre os atletas do elenco, o time conta com jogadores conhecidos, como Cristian Tello (ex-Barcelona), Zelarayán e Denayer.