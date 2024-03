Bambam desafia Whindersson Nunes para luta: ‘Eu perdi para o Popó, você também’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 11:11 • Rio de Janeiro (RJ)

A dura derrota para Popó, no Fight Music Show 4, parece não ter desanimado Kleber Bambam. O ex-BBB, nocauteado em 36 segundos pelo veterano, está disposto a seguir competindo no boxe e desafiou o influenciador Whindersson Nunes para uma luta em dezembro. Confira no vídeo acima.



- Pelo que estou vendo na imprensa, o Brasil todo creio que gostaria de ver uma luta minha com o Whindersson, né? Aí, Whindersson, você perdeu para o Popó, eu perdi para o Popó, vamos nessa! Você aguentou oito rounds com o Popó, o Popó me venceu rapidinho, 36 segundos, mas fui o cara que fez mais dinheiro em 36 segundos, fui o cara do trash talk, do debate, da polêmica. Eu que vendi a luta! O próprio Popó falou. Sou marketeiro, você é o cara da internet, vamos nos encontrar. Eu e você em dezembro. Creio que será a maior luta novamente. Whindersson e eu é o que o Brasil quer ver agora. Vamos lá, eu e você, com o mesmo peso, 90 kg ou 88 kg. Você escolhe - disse Bambam, no Instagram.



Bambam foi nocauteado por Popó em 36 segundos (Foto: Mariana Lima / Divulgação)