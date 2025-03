A não presença de Cristiano Ronaldo na delegação do Al-Nassr, que viajou para o Irã, onde enfrentou o Esteghlal pela Champions League Asiática, roubou a cena nos últimos dias do futebol árabe. Isso porque o português estaria propício a receber 99 chibatadas caso pisasse no país. Em fala ao "talkSport", porém, o embaixador do país negou a polêmica.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Nós negamos veementemente a emissão de qualquer decisão judicial contra qualquer atleta internacional no Irã. Seu encontro sincero e humano com Fatima Hamami também foi elogiado e admirado tanto pelo povo quanto pelas autoridades esportivas do país - disse de forma breve.

continua após a publicidade

Em setembro de 2023, Cristiano Ronaldo teria sido acusado de adultério ao beijar o rosto e abraçar Fatima Hamami, fã do jogador que mora no Irã. Isso se dá ao fato de que o jogador é casado e a atitude poderia ser vista como uma forma de falta de respeito ao seu relacionamento.

Cristiano Ronaldo ao lado da torcedora iraniana Fatima, que lhe causou o imbróglio de chibatadas - Foto: Reprodução/Instagram

Ao longo dos últimos dias, Stefano Pioli, técnico do Al-Nassr, confirmou também que a ausência de Cristiano Ronaldo na partida no Irã se deu pelo fato de estarem o poupando fisicamente. Por isso a não relação para o jogo que aconteceu na segunda-feira (3).

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid x Atlético de Madrid: qual o tamanho da disparidade financeira?

Al-Nassr não sai do zero e decisão contará com Cristiano Ronaldo

Sem Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr empatou em 0 a 0 contra o Esteghlal, pela ida das oitavas de final da Champions Asiática. A decisão, desta forma, ficou para a semana que vem, na Arábia Saudita. Seja por questões físicas ou burocráticas, a tendência é que Cristiano Ronaldo esteja presente para mais uma clássica noite de torneio internacional.

O 'Robozão' ficou marcado por se destacar em noites como essa - seja na Europa ou no Oriente Médio. Pelo Al-Nassr, CR7 já marcou incríveis 12 gols em 14 partidas da Champions Asiática, além de ter contribuído com duas assistências. Ao todo, são 925 gols na carreira.