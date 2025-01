Morando no CT do Real Madrid, Roberto Carlos engata novo namoro, diz colunista

Em meio a um processo de divórcio, o ex-jogador Roberto Carlos estaria vivendo um novo romance, segundo a colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles". O ex-jogador está se separando da fisioterapeuta Mariana Luccon, com quem foi casado durante 15 anos e teve duas filhas.

continua após a publicidade

Após deixar a residência em que morava com Mariana, Roberto Carlos está morando provisoriamente no CT do Real Madrid, clube no qual é ídolo. Além da casa em que vivia com a esposa, o ex-lateral é dono de outro imóvel em Madri, mas o mesmo serve de moradia para os sogros.

Segundo a jornalista, o divórcio também envolve a disputa de uma fortuna de R$ 1 bilhão. Pelo Real Madrid, Roberto Carlos conquistou Campeonato Espanhol, Champions League, Mundial de Clubes e Supercopas da Espanha e da UEFA. Ao todo foram mais de 500 jogos pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além da passagem pelo Real Madrid, Roberto Carlos somou passagens por Atlético-MG, Palmeiras, Inter de Milão, Fenerbahçe, Corinthians e Anzhi-RUS. Pela Seleção, além da Copa do Mundo de 2002, o ex-lateral de 51 anos também conquistou Copa América e Copa das Confederações.