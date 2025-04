Jornal faz enquete do meia mais ‘influente’ da história da Premier League

Com o anúncio da saída de Kevin De Bruyne do Manchester City , no final da temporada, o jornal norte-americano 'The New York Times' abriu uma enquete sobre qual o meio campista mais influente da era Premier League (1992-2025). A pesquisa, que contou com a opinião do público, elegeu 12 craques deste período.

Desde sua chegada ao Manchester City, em 2015, De Bruyne foi o meio campista mais influente da última década, na competição. O belga disputou de 413 jogos, marcando 106 gols e dando 130 assistências, ele ainda igualou o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League e conquistou 19 troféus pelos cityzens .

Técnico responsável por trazer o meia para Inglaterra, Pep Guardiola destacou que não há dúvidas de que Kevin De Bruyne é um dos maiores meio campistas da história da competição. O comandante elogiou ainda a influência do belga no sucesso do clube na última década.

- Sempre tenho que ter cuidado com o respeito pelos jogadores que desempenharam papéis incríveis, mas não há dúvidas de que ele é um dos maiores, com certeza. Sem dúvidas foi uma influência em nosso sucesso na última década - disse Guardiola.

Kevin De Bruyne e Pep Guardiola no Manchester City (Foto: Justin Tallis/AFP)

Apesar de sua marca recente, De Bruyne ficou com a terceira colocação na pesquisa feita pelo jornal ‘The New York Times’. Nomes como Rodri, Luka Modric e Mousa Dembele também foram lembrados pelo público, mas não atingiram nem 1% dos votos.

Confira a lista dos 12 melhores meio-campistas

1º lugar: Steven Gerrard - 28%

Maior ídolo da história recente do Liverpool, Gerrard foi o meio campista mais votado nesta enquete. O meia começou sua trajetória nos Reds em 1998 e ficou até o final da temporada 2014-15. Ao longo de sua trajetória vitoriosa, disputou 710 partidas pelo Liverpool, marcou 186 gols, deu 155 assistências e conquistou onze títulos.

Conhecido por sua classe e qualidade com a bola no pé, Steven Gerrard foi chamado de ' melhor meia polivalente que já existe na Premier League' , pelo jornalista Jordan Campell, do 'The New York Times'.

Steven Gerrard na época de Liverpool (Foto: Divulgação)

2º lugar: Roy Keane - 17%

Na sequência, o público elegeu o valente Roy Keane, que acumula passagens por Nottingham Forest e Manchester United. Marcador nato, Keane fez parte da época de ouro dos Red Devils, sob o comando do icônico Sir Alex Ferguson, no final da década de 1990 e início dos anos 2000.

Fundamental no setor de marcação do United, Keane assumiu a faixa de capitão, comandou as ações da equipe e conquistou impressionantes sete títulos de Premier League, além de uma conquista da Liga dos Campeões. Seu histórico comandante chegou a declarar que se Roy Keane representasse o Manchester United em uma briga, ele ganharia qualquer batalha.

Roy Keane em patrida pelo Manchester United (Foto: Divulgação)

3º lugar: Kevin De Bruyne - 14%

O terceiro lugar ficou com a baixa da temporada na Premier League, Kevin De Bruyne. Dono da posição, titular absoluto de Guardiola e campeão de todas as competições que disputou, o belga é considerado um dos melhores meias da década. Conhecido pela qualidade nos passes, tem impressionantes 187 participações em gols no campeonato inglês.

Especialista em quebrar as linhas, o camisa 17 acumula cinco temporadas com mais de 10 assistências, pelo Manchester City. Com seis títulos de Premier League, cinco Copas da Liga, duas FA Cups e uma Champions League, os cityzens vão precisar se adaptar com a nova era, sem seu maior astro.

Kevin De Bruyne anuncia saí do City (Photo by Paul ELLIS / AFP)

4º lugar: Patrick Vieira - 12%

Técnico, inteligente e intenso, Patrick Vieira é o quatro mais lembrado nesta enquete. Ídolo do Arsenal, o meia francês transformou a ideia de marcadores box-to-box na competição. Sob o comando do histórico Arsène Wenger, Vieira conquistou três vezes a Premier League, quatro vezes a Copa da Inglaterra e três vezes a Supertaça da Inglaterra.

Sua última participação no campeonato inglês, foi pelo rival Manchester City na temporada 2011-12, onde encerrou sua carreira vitoriosa.

Patrick Vieira na época de Arsenal (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

5º lugar: Frank Lampard - 8%

Ídolo do Chelsea, Frank Lampard é um dos meio campistas ingleses mais inteligentes de sua geração. Conhecido pela qualidade nos passes e controle de bola, o icônico camisa 8 também acumula passagens por West Ham e Manchester City. Com a camisa dos Blues, Frank Lampard conquistou três títulos de Premier League, além de impressionantes 177 gols e 115 assistências na competição.

Além de sua hegemonia no campeonato inglês, Lampard liderou o Chelsea na conquista de sua primeira Champions League, na temporada 2011-12.

Franck Lampard conquista a primeira Champions League do Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

6º lugar: Yaya Touré - 5%

Yaya Touré é um meio campista diferente de todos os anteriores. O histórico camisa 42 tinha valências de zagueiros, marcava como poucos pelo meio, habilidade para sair jogando e um chute potente, quando chegava ao ataque. O marfinense passou oito temporadas vestindo a camisa do Manchester City e conquistou sete títulos, sendo três deles de Premier League.

Segundo o jornalista Jacob Whitehead do ‘The New York Times’ qualquer técnico de ponta que desenhar o conjunto de um meio campista ideal, o estilo de Yaya Toure será o mais próximo do esperado.

Yaya Touré com a camisa do Manchester City (Foto: Paul Ellis / AFP)

7º lugar: Paul Scholes - 4%

Ídolo, super campeão e apaixonado pelo Manchester United, Paul Scholes não poderia ficar de fora dessa relação. O meia inglês iniciou sua trajetória nos Red Devils na temporada 1992-93 e conquistou impressionantes 26 títulos com a camisa de seu clube de coração.

Dono do meio-campo, Paul Scholes revolucionou a posição sob o comando de Sir Alex Ferguson.

Paul Scholes, ídolo do Manchester United (Foto: Divulgação)

8º lugar: N’golo Kanté - 4%

Empatado com Paul Scholes em 4%, Kanté é um dos volantes mais intensos da história recente da Premier League. O francês chegou na competição na temporada 2015-16, onde já se sagrou campeão com o improvável Leicester. Na temporada seguinte, despertou interesse do Chelsea, onde conquistou seus principais títulos na carreira.

Com a camisa dos Blues, Kanté ganhou outro título do campeonato inglês, uma Champions League, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes. Atualmente, o volante está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Kanté conquista o segundo título de Champions pelo Chelsea (Foto: David Ramos / POOL / AFP)

9º lugar: David Silva- 2%

Existe um debate interessante entre David Silva e Kevin De Bruyne, entre os torcedores do Manchester City. Muitos deles se dividem na hora de escolher entre um dos dois, isso se deve pela qualidade incontestável de ambos com a camisa dos cityzens . A meia espanhola ficou 10 temporadas no clube inglês e tirou a equipe da fila de espera por um título após 35 anos.

David Silva disputou 309 partidas de Premier League pelo City, balançou as redes 60 vezes e distribuiu 95 assistências.

David Silva comemora gol pelo City (Foto: Darren Staples/Reuters)

10º lugar: Claude Makelele - 2%

Com os mesmos 2% de votos de David Silva, Makelele foi outro marcador muito bem lembrado pelo público. O meia francês chegou ao Chelsea com 30 anos, após sua vitoriosa passagem pelo Real Madrid. Com a camisa azul de Londres, Makelele transformou a maneira de sua equipe jogar.

Conhecido pela intensidade na marcação, conquistou seis títulos com a camisa do Chelsea.

Makelele com a camisa do Chelsea (Foto: AFP/ Divulgação)

11º lugar: Cesc Fábregas - 1%

Após a saída de Patrick Vieira da equipe vitoriosa do Arsenal, foi um jovem espanhol quem liderou as ações da equipe nas temporadas seguintes. Cesc Fàbregas se tornou o motor da equipe de Arsène Wenger na temporada 2004-05. Apesar do sucesso com a camisa dos Gunners, Fàbregas conquistou apenas dois títulos em sete temporadas.

Antes de se aposentar, o meia espanhol retorna para Inglaterra, desta vez para atuar no rival, Chelsea. Lá, conquistou dois títulos de Premier League, uma Liga Europa, uma Taça da Inglaterra e uma Taça da Liga da Inglaterra.

Fabregas disputa clássico entre Chelsea e Arsenal (Foto: Reprodução/Twitter)

12º lugar: Xabi Alonso - 1%

Se o assunto é craque espanhol, Xabi Alonso não pode ficar de fora. O meia ficou por 5 temporadas defendendo a camisa do Liverpool, onde dominava o meio-campo com Steven Gerrard. Com a camisa dos Reds, Alonso disputou 143 partidas de Premier League e participou de 31 gols.

Durante sua passagem pelo Liverpool, Xabi Alonso esteve presente na conquista heroica da Champions League, em cima do Milan, na temporada 2004-05.