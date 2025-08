Erros voltam a aparecer, e Flamengo fica em situação delicada na Copa do Brasil

Foi com um erro de Léo Pereira, em saída de bola, que o Flamengo tomou o gol da derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na noite desta quinta-feira (31), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Essa falha, no entanto, não é uma novidade. Afinal, o time de Filipe Luís vem sofrendo com erros em outros momentos, inclusive neste confronto no Maracanã.

continua após a publicidade

O gol do Atlético-MG, já no segundo tempo, saiu em uma bobeada de Léo Pereira, capitão rubro-negro no confronto. Após receber passe do goleiro Rossi, o zagueiro tocou fraco para Léo Ortiz, facilitando para Cuello, que estufou a rede rubro-negro.

Cuello comemora gol do Atlético-MG contra o Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Anteriormente, também nesta quinta-feira, o sistema defensivo do Flamengo bobeou em saídas de bola. O mesmo já tinha acontecido no confronto contra o Galo no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, quando a equipe carioca venceu por 1 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A preciosidade para sair jogando, está fazendo com que o Flamengo, que teve que lidar, em certos momentos, com a alta marcação mineira, cometa erros bobos. Essa, aliás, é uma reclamação dos torcedores nos últimos jogos, e que também aconteceu neste confronto da Copa do Brasil.

No Mundial de Clubes, o Flamengo acabou eliminado pelo Bayern de Munique após erros na saída de bola. O time alemão fez dois gols na vitória por 4 a 2 e tirou os rubro-negros da competição. Naquela partida, nos Estados Unidos, Luiz Araújo e Arrascaeta falharam na transição da defesa para o ataque.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real