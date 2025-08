A derrota do Flamengo para o Atlético-MG na noite desta quinta-feira (31) contou com a estreia de Samuel Lino com a camisa rubro-negra. Contratação mais cara da história do clube carioca (cerca de R$ 143 milhões), o atacante chegou a balançar a rede do gol atleticano, mas o tento foi anulado por conta de impedimento na jogada. Apesar disso, ele foi o destaque da equipe de Filipe Luís no Maracanã.

Após o confronto contra o Galo, Samuel Lino, ainda na beira do campo, lamentou o gol anulado e demonstrou otimismo por sua forma física.

- Uma pena. Podia ser uma estreia com gol e de empate, que podia impedir a derrota. Mas hoje não pôde ser. No próximo, quem sabe. Eu vou trabalhar para isso - iniciou Samuel Lino, reforço do Flamengo.

Samuel Lino na comemoração do gol anulado do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Me senti muito bem. Ali no começo estava confuso, é muito novo o Brasil, o campeonato aqui. Nunca joguei no Brasil profissionalmente. Depois eu fui me adaptando, fui melhorando ali e eu estou me sentindo bem fisicamente. Hoje a gente não pode sair com a vitória, mas esse resultado de 1 a 0 não vai mudar nossa mentalidade de ir fora e buscar a classificação - completou.

Como foi a atuação de Samuel Lino em campo com a camisa do Flamengo

Samuel Lino entrou na partida aos 12 minutos do segundo tempo, no lugar de Matheus Gonçalves, jogador revelado pelo Flamengo. Existia, aliás, a possibilidade do atacante começar jogando. No entanto, o técnico Filipe Luís optou por deixar o reforço no banco. Afinal, ele realizou apenas um treino com o elenco.

Em ação, Samuel Lino mostrou muita habilidade no um contra um, dando trabalho para o sistema defensivo atleticano. Pelo lado esquerdo do campo, teve muita agilidade e controle de bola para passar pelos adversários.

Após a partida, Éverson, goleiro do Atlético-MG, chegou a elogiar Samuel Lino, do Flamengo, e destacou a defesa que fez na finalização do rubro-negro.

- Defesa importante. O Samuel Lino é um bom jogador, conseguiu fazer uma boa jogada individual. Uma defesa difícil - disse o goleiro do Galo.

Veja os números de Samuel Lino na partida contra o Atlético-MG

⏰ 33 mins jogados

👟 4 finalizações (1º do jogo)

🔑 2 passes decisivos (1º do time)

↪️ 3/4 cruzamentos certos (1º do jogo!)

💪 6/9 duelos ganhos (1º do jogo!)

💨 3 dribles certos (1º do jogo!)

🆚 2 desarmes (2º do time)

