Jornal espanhol coloca jogador do Flamengo na mira do Barcelona

O lateral-direito Wesley começou a temporada como um dos destaques do Flamengo. Uma das peças fundamentais da equipe de Filipe Luís, o lateral-direito segue sendo cobiçado por diversos clubes da Europa e, segundo o jornal "Sport", da Espanha, o Barcelona observa e tem interesse na contratação do jogador.

A joia de 21 anos por pouco não foi negociado com a Atalanta na janela do meio do ano por 20 milhões de euros (R$ 128,6 milhões na cotação atual), mas o clube italiano acabou desistindo do negócio de última hora. De acordo com o veículo, os catalães têm interesse em Wesley há dois anos para jogar na equipe B em 2023 - na ocasião, a proposta era por empréstimo.

- Wesley vai para seu 3º ano como titular. Aos 21 anos, ele segue no radar do Barça, que monitora seu progresso atentamente. Ele está incluído na lista de laterais-direitos que a secretaria técnica do clube acompanha em detalhes, pensando em reforçar a posição na próxima janela de verão - escreveu o jornal "Sport".

O Barcelona segue acompanhando a evolução do atleta, e o veem crescendo "a passos largos" no Flamengo, pensando agora em uma proposta de compra.

- O garoto é um típico lateral brasileiro: rápido, valente, ofensivo, que ocupa toda a ala direita como se fosse um corredor, gerando muito volume de jogo. Com o técnico Filipe Luís, ele evoluiu em entendimento do jogo, sendo agora mais maduro taticamente. Tem um grande potencial - seguiu o diário.

Ainda conforme o jornal, o Flamengo já avisou o mercado internacional que só aceita negociar Wesley por propostas na casa dos 35 milhões de euros (R$ 209 milhões). Uma venda por esse valor seria a 3ª maior da história do clube carioca, superando Reinier e atrás de Vini Jr e Lucas Paquetá.

Reviravolta de Wesley no Flamengo

Apesar de ter visto sua ida para a Atalanta frustrada, a permanência no futebol brasileiro acabou se demonstrando benéfica para Wesley. O jogador virou titular absoluto no Flamengo sob o comando de Filipe Luís, e acabou eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro, em eleição realizada pela CBF junto à imprensa especializada.