O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado (9). No Maracanã, com mais de 64 mil torcedores presentes, os gols da vitória rubro-negra foram de Léo Pereira e Gonzalo Plata, um em cada tempo. Gabriel, ex-jogador do time carioca, garantiu o gol do time adversário (lei do ex). Antes de a bola rolar para a partida pela 19ª rodada do Brasileirão, flamenguistas protestaram por conta da eliminação na Copa do Brasil no meio da semana.

Com a vitória, o Flamengo somou mais três pontos, e chegou aos 40. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 37. Já o Mirassol segue com os mesmos 28 pontos que iniciou a rodada.

Protestos da torcida do Flamengo no Maracanã

Torcedores do Flamengo protestaram contra a equipe por conta da eliminação na Copa do Brasil, quando a equipe levou a pior na disputa de pênaltis contra o Atlético-MG. Gritos de "Brasileiro é obrigação" foram entoados na arquibancada.

Protesto de torcedor do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Outros torcedores gritaram: "Queremos raça, queremos raça".

Como foi Flamengo x Mirassol

A primeira partida do Flamengo após a eliminação na Copa do Brasil contou com críticas da torcida, mas também teve uma boa resposta do time em campo. O time de Filipe Luís iniciou o jogo buscando trabalhar a bola com passes curtos, e contou com Arrascaeta inspirado. Em uma jogada na parte central do campo, o camisa 10 deu dois dribles desconcertantes em dois adversários diferentes. Quem também chamou atenção foi Samuel Lino, que usou e abusou do lado esquerdo do ataque para gingar na frente dos adversários, cortar para dentro e finalizar.

Foi com Samuel Lino, o reforço mais caro da história do Flamengo, que a equipe carioca abriu o placar aos 18 minutos. O camisa 16 achou Léo Pereira dentro da área, sozinho. O zagueiro, de cabeça, colocou, com muita qualidade, a bola dentro do gol, sem chance para Walter.

Léo Pereira comemora gol do Flamengo com Samuel Lino (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Além de Samuel Lino, outro reforço do Flamengo que fez um grande primeiro tempo foi Emerson Royal. O lateral quase ampliou o marcador aos 31'. Dois minutos depois, foi a vez de Plata ameaçar o gol adversário. A sensação que ficou para o torcedor rubro-negro foi que dava para ir ao intervalo com uma vantagem maior no placar.

No lance seguinte do gol do Mirassol, Walter fez uma grande defesa em chute forte de Arrascaeta.

Segundo tempo

O Flamengo voltou para o segundo tempo chamando o Mirassol para o seu campo de defesa. Com a marcação precisa, conseguiu sair em contra-ataque em duas oportunidades logo nos primeiros minuto. Com o decorrer do tempo, a equipe visitante começou a gostar do jogo, e levou perigo ao gol de Rossi.

Com o apoio da torcida no Maracanã, o Flamengo voltou a impor o seu estilo de jogo e conseguiu chegar ao segundo gol aos 24'. Após grande assistência de Arrascaeta, Gonzalo Plata balançou o barbante.

Gonzalo Plata comemora gol do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Poucos minutos depois, o Mirassol descontou com gol de Gabriel (lei do ex-no Maracanã). Na jogada seguinte, foi a vez de Rossi salvar o Rubro-Negro. Até o fim do jogo, o time visitante ameaçou empatar o placar, inclusive nos acréscimos, em uma saída do gol ruim do goleiro rubro-negro.

O que vem por aí

O próximo jogo do Flamengo será pela Libertadores. Na quarta-feira, o Rubro-Negro recebe o Internacional, pelo confronto de ida das oitavas de final da competição. Já o Mirassol entra em campo no dia 18 de agosto, segunda-feira, para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2X1 MIRASSOL

19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Léo Pereira, 18'/1°T (1-0), Gonzalo Plata, 24'/2°T (2-0), Gabriel, 29'/2°T (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Léo Ortiz (FLA); João Victor (MIR)

🟥 Cartão vermelho:

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Samuel Lino e Pedro (Luiz Araújo).

MIRASSOL (Técnico: Ivan Baitello)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Yago Felipe), Danielzinho (José Aldo) e Gabriel (Matheus Bianqui); Negueba (Carlos Eduardo), Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa.

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG)

🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

