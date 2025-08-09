Cristiano Ronaldo debocha de lista da Bola de Ouro: ‘Prêmio fictício’
Atacante se pronunciou durante entrevista na zona mista do Estádio Algarve, em Portugal
Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Ao lado de Lionel Messi, destacou-se como um dos principais representantes da geração de atletas que dominou o cenário esportivo mundial durante a década de 2010. Nesse período, foi agraciado cinco vezes com o prêmio Bola de Ouro, concedido pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo. Questionado sobre a lista de indicados à premiação de 2025, o atleta reagiu com ironia em relação à disputa.
Na zona mista do Estádio Algarve, Cristiano Ronaldo descreveu a Bola de Ouro como um "prêmio fictício" Ele foi perguntado sobre a presença de apenas três jogadores portugueses na lista de indicados: João Neves, Vitinha e Nuno Mendes.
Apesar dos números individuais expressivos durante o período analisado pela premiação, o camisa 7 ficou fora da relação de indicados pela terceira edição consecutiva. Na última temporada pelo Al-Nassr, Ronaldo marcou 35 gols e distribuiu quatro assistências em 41 partidas. Além disso, contribuiu para a conquista do bicampeonato da Nations League por Portugal.
A revista "France Football" anunciou na última quinta-feira (7) a lista de 30 indicados à Bola de Ouro 2025, que premia os melhores da temporada 2024/25 na Europa. O evento acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Veja a lista de indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo:
Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025
- Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Guirassy (Borussia Dortmund)
- Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres(Sporting)
- Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Scott Mctominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Van Dijk (Liverpool)
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Barcelona)
