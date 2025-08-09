menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Cristiano Ronaldo debocha de lista da Bola de Ouro: ‘Prêmio fictício’

Atacante se pronunciou durante entrevista na zona mista do Estádio Algarve, em Portugal

Cristiano Ronaldo al-Nassr
imagem cameraCristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Nassr)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/08/2025
11:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Ao lado de Lionel Messi, destacou-se como um dos principais representantes da geração de atletas que dominou o cenário esportivo mundial durante a década de 2010. Nesse período, foi agraciado cinco vezes com o prêmio Bola de Ouro, concedido pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo. Questionado sobre a lista de indicados à premiação de 2025, o atleta reagiu com ironia em relação à disputa.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na zona mista do Estádio Algarve, Cristiano Ronaldo descreveu a Bola de Ouro como um "prêmio fictício" Ele foi perguntado sobre a presença de apenas três jogadores portugueses na lista de indicados: João Neves, Vitinha e Nuno Mendes.

continua após a publicidade

Apesar dos números individuais expressivos durante o período analisado pela premiação, o camisa 7 ficou fora da relação de indicados pela terceira edição consecutiva. Na última temporada pelo Al-Nassr, Ronaldo marcou 35 gols e distribuiu quatro assistências em 41 partidas. Além disso, contribuiu para a conquista do bicampeonato da Nations League por Portugal.

Elogiado por Matuidi, Cristiano Ronaldo levanta a taça após vitória de Portugal contra a Espanha (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Cristiano Ronaldo em título pela Nations League por Portugal (Foto: Alexandra Beier/AFP)

A revista "France Football" anunciou na última quinta-feira (7) a lista de 30 indicados à Bola de Ouro 2025, que premia os melhores da temporada 2024/25 na Europa. O evento acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Veja a lista de indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo:

continua após a publicidade

Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025

  1. Dembélé (Paris Saint-Germain)
  2. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
  3. Jude Bellingham (Real Madrid)
  4. Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
  5. Denzel Dumfries (Inter de Milão)
  6. Guirassy (Borussia Dortmund)
  7. Haaland (Manchester City)
  8. Viktor Gyökeres(Sporting)
  9. Hakimi (Paris Saint-Germain)
  10. Harry Kane (Bayern de Munique)
  11. Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
  12. Robert Lewandowski (Barcelona)
  13. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  14. Lautaro Martínez (Inter de Milão)
  15. Scott Mctominay (Napoli)
  16. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  17. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
  18. João Neves (Paris Saint-Germain)
  19. Pedri (Barcelona)
  20. Cole Palmer (Chelsea)
  21. Michael Olise (Bayern de Munique)
  22. Raphinha (Barcelona)
  23. Declan Rice (Arsenal)
  24. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
  25. Van Dijk (Liverpool)
  26. Vini Jr. (Real Madrid)
  27. Mohamed Salah (Liverpool)
  28. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
  29. Vitinha (Paris Saint-Germain)
  30. Lamine Yamal (Barcelona)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias