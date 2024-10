Bola de Ouro: entenda por que Rodri não jogará a temporada 2024-25

Rodri, volante do Manchester City, foi eleito melhor do mundo na temporada 2023-24 (Foto: Franck Fife/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 04:30 • Redação do Lance!

Em cerimônia na última segunda-feira (28), em Paris, Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo em 2023-24, mas está impedido de atuar na temporada atual. Isso porque o volante do Manchester City está tratando uma lesão no joelho direito. A previsão é que o espanhol só retorne aos gramados na temporada 2025-26.

A lesão que tirou Rodri da temporada

O algoz de Vini Jr. se lesionou ainda no primeiro tempo do empate entre Manchester City e Arsenal, por 2 a 2, na quinta rodada da Premier League 2024-25. Durante a cobrança de um escanteio, o jogador acusou uma lesão ao se movimentar pela área e assustou companheiros. Ele deixou o gramado com muitas dores e foi substituído por Mateo Kovacic aos 21 minutos do primeiro tempo.

Exames posteriores confirmaram uma lesão grave: Rodri lesionou o ligamento do joelho direito. Dias após, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, confirmou que o jogador não voltaria nesta temporada.

-Ele passou por uma cirurgia esta manhã. LCA e um pouco de menisco. Na próxima temporada ele estará conosco. Esta temporada acabou. Infelizmente, recebemos as piores notícias, mas foi o que aconteceu, estaremos lá para apoiá-lo e seguir em frente, passo a passo

O Manchester City enfrentará uma grande maratona em 2024-25, com as disputas do calendário inglês e internacional. A previsão é de que a equipe possa disputar até 80 jogos. Antes de se lesionar, Rodri, um dos pilares do time, já tinha se posicionado contra o volume excessivo de jogos e chegou até a sugerir uma greve entre os jogadores.

Rodri recebe a Bola de Ouro 2024 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

